Szczyt NATO. Andrzej Duda odpowiada Joe Bidenowi. „Wiadomość, na którą czekaliśmy od dawna”

W deklaracji końcowej szczytu NATO w Madrycie podkreślono, że „Rosja jest najważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim”. „W najostrzejszych słowach potępiamy rosyjską agresję na Ukrainę. Poważnie podważa ona bezpieczeństwo i stabilność międzynarodową. To rażące naruszenie prawa międzynarodowego. Przerażające okrucieństwo Rosji spowodowało ogromne ludzkie cierpienie i masowe przesiedlenia, nieproporcjonalnie dotykające kobiety i dzieci. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę humanitarną katastrofę” – napisali światowi przywódcy.

– Wojna prezydenta Putina przeciwko Ukrainie zdruzgotała pokój w Europie. NATO zareagowało siłą i jednością. Przywództwo prezydenta Zełenskiego zachęciło nas wszystkich i dało inspirację – mówił podczas konferencji prasowej Jens Stoltenberg.

Szczyt NATO. Andrzej Duda odpowiada Joe Bidenowi

W rozmowach w Madrycie wziął także udział prezydent Polski. - To wiadomość i decyzja, na którą czekaliśmy od dawna, o którą zabiegaliśmy. Chcę z wielką satysfakcją powiedzieć, że Joe Biden jasno i wyraźnie powiedział, że dowództwo V Korpusu będzie zlokalizowane w Polsce, w ramach stałej obecności armii Stanów Zjednoczonych w naszej części Europy. Bez wątpienia to fakt, który bardzo mocno wzmacnia nasze bezpieczeństwo i stanowi dodatkową gwarancję w obecnej, bardzo trudnej sytuacji - podkreślił Andrzej Duda.

Według prezydenta dla Polski, dla naszej części Europy, dla wschodniej flanki NATO - to jest decyzja o charakterze absolutnie fundamentalnym. - Dwa bardzo potężne państwa, o wielkiej historii, ale także posiadające bardzo poważne zaplecze militarne, czyli Szwecja i Finlandia, państwa basenu Morza Bałtyckiego, będą przyjęte do Sojuszu Północnoatlantyckiego, co oznacza, przede wszystkim to, że granica wschodniej flanki NATO, granica tej flanki z Rosją, wydłuża się o ponad 1600 km - podkreśliła głowa państwa.

Zdaniem Andrzeja Dudy „dzisiaj - gdyby Rosja chciała zaatakować wschodnią flankę NATO - zagrożenie dla Rosji obronną odpowiedzią ze strony NATO wzrasta w sposób niepomierny, bo kolejne, silne armie dołączają do Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Ważna zapowiedź Joe Bidena

W czasie trwania szczytu NATO prezydent USA zapowiedział działanie, które bezpośrednio dotyczy Polski. – W Polsce stworzymy stałą kwaterę główną V korpusu armii USA – powiedział Joe Biden. – NATO będzie gotowe sprostać zagrożeniu ze strony wszystkich kierunków, w każdym wymiarze: na morzu, niebie, ziemi. Putin w tej chwili zniszczył pokój w Europie, atakując samą podstawę porządku opartego na zasadach. USA i nasi sojusznicy będą zwiększać wysiłki. Już to robimy, udowadniając, że NATO jest potrzebne dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek – kontynuował prezydent.

