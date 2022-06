Komu ufają Polacy? Gorszy wynik Dudy, Obajtek depcze po piętach Tuskowi

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się Andrzej Duda. Ciekawe wyniki odnotowali politycy opozycji.

Andrzej Duda czy Mateusz Morawiecki? Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk? Najnowszy sondaż przeprowadzony przez IBRiS dla Onetu przynosi zaskakujące wyniki. Pracownia postanowiła sprawdzić, kto ze świata polityki i biznesu cieszy się największym zaufaniem Polaków. Jak się okazuje, ranking otwiera Andrzej Duda, któremu ufa 41,2 proc. badanych (spadek o 5 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem).



Premier uplasował się na drugim miejscu. Matueszowi Morawieckiemu ufa 39,8 proc. ankietowanych, spadek o 3,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Podium zamyka Rafał Trzaskowski. Zaufanie do prezydenta Warszawy zadeklarowało 38,6 proc., a więc o 3,9 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu). Ciekawe wyniki pojawiają się tuż za pudłem.



Na czwarte miejsce powrócił Szymon Hołownia. Szef Polski 2050 zanotował spory awans - obecnie ufa mu 37,4 proc. respondentów (wzrost o 6,7 pkt proc.). Piąta pozycja należy do Jarosława Kaczyńskiego, któremu ufa 34,3 proc. badanyc. Zaufaniem 31,5 proc. ankietowanych cieszy się Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PO uplasował się na siódmym miejscu z wynikiem 30,8 proc. Jest to najsłabszy wynik Donalda Tuska od stycznia 2022 roku. Byłemu premierowi po piętach depcze prezes Orelnu Daniel Obajtek, któremu ufa 30 proc. respondentów.

Sondaż. Komu nie ufają Polacy?



Największą nieufność wśród Polaków niezmiennie budzi Zbigniew Ziobro. Liderowi Solidarnej Polski nie ufa aż 68 proc. badanych (poprzednio 63,8 proc.). Tuż za ministrem sprawiedliwości uplasował się Krzysztof Bosak z wynikiem 66,1 proc. Na podium trafił także Donald Tusk. Przewodniczącemu PO nie ufa 60,8 proc. respondentów. Czwarte miejsce w tym niechlubnym rankingu zajął Jarosław Kaczyński z wynikiem 57,6 proc.