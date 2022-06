Niemcy naciskają UE, by spacyfikować litewską blokadę Kaliningradu. „Skandaliczna argumentacja”

Berlin chce, by Unia wyłączyła Obwód Kalinigradzki z uchwalonych już sankcji wobec Rosji, zanim w życie wejdzie zakaz sprowadzania do enklawy wódki. Niemcy twierdzą, że Rosjanie mogą zaatakować Litwę, co narazi żołnierzy Bundeswehry, stacjonujących tam w ramach misji NATO.

Gdy NATO ogłasza nową, bardziej zdecydowaną strategię wobec Rosji, UE zmierza w dokładnie przeciwnym kierunku. Unijni urzędnicy gotowi są położyć na szali suwerenność Litwy, stwierdzając, że tranzyt towarów przez ten kraj do Kalinigradu nie jest handlem międzynarodowym, tylko wewnętrznym obrotem Rosji. Agencja Reuters ujawnia, że wspierani przez Berlin unijni urzędnicy próbują w ten sposób zmusić Litwę do wycofania się z blokady dostaw części towarów z Rosji do Kaliningradu. Chodzi m.in. o stal, cement i alkohol, które znalazły się na liście towarów objętych sankcjami UE.