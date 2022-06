Rząd przypomina słowa Tuska w nowym klipie. Morawiecki: Zapraszam na 60 sekundową lekcję

Beata Zawrzel/NurPhoto via ZUMA Press

Źródło: Newspix.pl / Beata Zawrzel/NurPhoto via ZUMA Press

W najnowszym klipie rząd chwali się budową zapory na granicy i przypomina słowa Donalda Tuska.– Jak Tusk dojdzie do władzy, to zlikwidują tę zaporę – straszy wiceminister MSWia Paweł Szefernaker na antenie Radia Plus.

Od wielu dni politycy Prawa i Sprawiedliwości przypominają słowa Donalda Tuska, który przekonywał, że rządzący nie wybudują muru na granicy polsko-białoruskiej. Teraz politycy PiS publikują klip przypominający te słowa. Mur na granicy polsko-białoruskiej. Morawiecki: Zapraszam na 60 sekundową lekcję Krótki film zmontowany z wypowiedzi Donalda Tuska dotyczących muru na granicy, zdjęć samej zapory, a w drugiej części prezentujący wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pojawił się na oficjalnym profilu premiera na Facebooku. „Jak miało być według Donalda Tuska w sprawie zapory na granicy z Białorusią? Jak było naprawdę? Zapraszam na 60 sekundową lekcję skutecznej polityki!” – czytamy w dodanym do nagrania wpisie. facebook Wpis premiera został też udostępniony na koncie rzecznika rządu Piotra Müllera. „Zapora na granicy polsko-białoruskiej już stoi! Bronimy polskich granic pomimo bezpodstawnych ataków Donalda Tuska i opozycji. Oni w imię partyjnych wojen są w stanie podważyć każdy pomysł. Nawet ten chroniący elementarne bezpieczeństwo Polski. Zobaczcie sami co niedawno mówili.”.. – czytamy we wpisie Müllera „Jak Donald Tusk dojdzie do władzy, to zlikwidują tę zaporę” Słowa Tuska komentował w Radiu Plus Paweł Szefernaker. – Obawiam się, że jak Donald Tusk dojdzie do władzy, to zlikwidują tę zaporę – stwierdził wiceszef MSWiA. Gdy prowadzący rozmowę Jacek Prusinowski bardzo sceptycznie podchodził do takiego postawienia sprawy zauważając, że nikt z PO nie mówił o likwidacji zapory, Szefernaker próbował go przekonać. – Jak rządzili zlikwidowali ponad 400 komisariatów. Też tego wcześniej nie zapowiadali – mówił, oceniając, ze podobnie może być z zaporą na granicy. – Ja się obawiam. Politycy PO od początku byli przeciw tej zaporze – podkreślał. Polityk PiS przekonywał, ze jeśli likwidacja zapory będzie w interesie Unii Europejskiej, to Tusk na pewno ją zlikwiduje. Wskazał, że Greenpeace już wzywa do jej likwidacji – Ja jestem pewien, ze jak Donald Tusk dojdzie do władzy to zlikwidują tę zaporę – powtórzył na koniec. Czytaj też:

Dworczyk „wyjątkowo” zgodził się z Sienkiewiczem. „Buta, arogancja pycha”