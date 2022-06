Putin odpowiada liderom G7. „Nie wiem, czy chcieli się rozebrać do pasa, czy poniżej pasa”

W zeszły weekend z inspiracji Borisa Johnsona przywódcy G7 pozwolili sobie na chwilę rozluźnienia kosztem Władimira Putina. Premier Wielkiej Brytanii podczas zasiadania do stołu spytał kolegów, czy będą zdejmować marynarki.

G7 o torsie Putina

– Ściągamy marynarki czy zostawiamy? Rozbieramy się? Wszyscy musimy pokazać, że jesteśmy twardsi niż Putin – rzucił brytyjski premier.

– Będzie pokaz jazdy konno z gołą klatą – dopowiedział Justin Trudeau. Premier Kanady nawiązał do publikowanych przez Kreml kuriozalnych zdjęć prezydenta Rosji jeżdżącego półnago konno w okularach przeciwsłonecznych. Temat podłapała szefowa Komisji Europejskiej. – O tak. Jazda konna jest najlepsza – dorzuciła von der Leyen.

Prezydent Rosji odpowiada, cytując Puszkina

Politycy nawiązywali do słynnego zdjęcia Władimira Putina na koniu z nagim torsem. Prezydent Rosji od lat przechwala się dbałością o tężyznę fizyczną. Szyderstwa innych przywódców najwyraźniej go dotknęły, bo przy okazji szczytu w Aszchabadzie postanowił odpowiedzieć na pytanie na ten temat.

– Nie wiem, czy chcieli się rozebrać do pasa, czy poniżej pasa. Myślę, że tak czy inaczej byłby to obrzydliwy spektakl – skomentował Władimir Putin. Następnie zacytował fragment „Eugeniusza Oniegina” autorstwa Puszkina: „Bo można dzielnym być człowiekiem. I o paznokcie mieć staranie” . Wykorzystał go do przytyku w stronę liderów G7.

– Zgadzam się z tym. Wszystko w człowieku powinno być rozwijane w harmonii: zarówno dusza jak i ciało. Ale żeby wszystko było tak harmonijne, trzeba zrezygnować z nadużywania alkoholu, innych złych nawyków, zająć się ćwiczeniami, sportem – tłumaczył.

Putin wspomniał, że wszystkich polityków obecnych na szczycie w Bawarii zna osobiście. – To nie jest najlepszy okres w naszych relacjach, co zrozumiałe – zaznaczył. Dodał, że wszyscy ludzie, nawet liderzy, muszą pracować nad sobą. – To, że o tym mówią, jest już dobre. Muszę ich za to pochwalić – stwierdził.

