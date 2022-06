Wiceprzewodnicząca KE o polskiej reformie wymiaru sprawiedliwości. Pieniądze z KPO zagrożone

Pytanie w tej sprawie zadał niemiecki europoseł Daniel Freund. – Czy ustawa prezydenta Andrzeja Dudy spełnia kamienie milowe planu naprawczego? Nie, nie spełnia. Polska będzie musiała się zastanowić nad warunkami. A jeśli nie będzie wystarczającej odpowiedzi w postaci prawnie wiążących zasad dla polskiego sądownictwa, które będą odpowiadały kamieniom milowym, nie wypłacimy pieniędzy – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova.

Komisja Europejska na początku czerwca zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. Pieniądze zostaną jednak wypłacone w momencie spełnienia tzw. kamieni milowych. Chodzi o m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformę systemu dyscyplinującego sędziów czy przywrócenie do orzekania już zwolnionych sędziów. Stosowne przepisy w tej sprawie zaproponował prezydent Andrzej Duda, który konsultował projekt zmian z Komisją Europejską.

Co z pieniędzmi z KPO dla Polski?

Prezydent podpisując nowelizację ustawy o SN komentował, że „przygotowane zostały dobre rozwiązania, które pozwolą Sądowi Najwyższemu dobrze funkcjonować”. – W dużej części zbiegały się one z propozycjami formułowanymi także w Komisji Europejskiej. Liczę na zdroworozsądkowe podejście. Spory dzisiaj w UE czy przestrzeni międzynarodowej nie są nam potrzebne – mówił.

Ursula von der Leyen będąc w Polsce podkreśliła, że pierwsza płatność ma zostać dokonana w momencie „spełnienia głównych kamieni milowy i wejścia przepisów w życie”. – Polska musi do końca 2023 wykazać, że wszyscy sędziowie, którzy zostali pozbawieni swoich funkcji niezgodnie z prawem, zostali przywróceni do pracy. Jeśli to nie nastąpi, nie będzie żadnych wypłat – mówiła szefowa Komisji Europejskiej.

