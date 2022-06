Sondaż. PiS niezmiennie liderem, Konfederacja z takim samym poparciem jak Lewica

Z badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce wynika, że Prawo i Sprawiedliwość niezmiennie pozostaje liderem. Formacja Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na poparcie w wysokości 37 proc. Jest to dokładnie taki sam wynik, jak w poprzednim sondażu.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chce głosować 26 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 1 pkt procentowy. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni z rezultatem 11 proc. (bez zmian). Gdyby liczyć łącznie wynik obu formacji opozycyjnych, uzyskałyby one 37 proc. a więc dokładnie tyle samo co PiS.

Sondaż. PSL poza Sejmem

Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Lewicy, dla której poparcie zadeklarowało 9 proc. respondentów. Na podobny wynik mogłaby liczyć Konfederacja.

Sondaż przynosi złe wieści Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Poparcie dla partii Władysława Kosiniaka-Kamysza zadeklarowało 4 proc. respondentów, co oznacza, że formacja nie przekroczyłaby progu wyborczego. Swoich przedstawicieli w Sejmie nie miałby także ruch Kukiz'15, który popiera 4 proc. ankietowanych oraz Porozumienie, na które chciałoby zagłosować 1 proc. ankietowanych.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, do urn poszłoby 58 proc. uprawnionych do głosowania.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 24 do 27 czerwca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1051 osób.

