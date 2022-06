Kolejne zmiany w PiS. Nowe funkcje dla Macierewicza, Suskiego i Karczewskiego

28 czerwca Komitet Polityczny PiS zebrał się, aby ostatecznie zatwierdzić zmiany w strukturach partii. W naradzie udział brali m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Po zakończeniu rozmów Radosław Fogiel i Krzysztof Sobolewski ogłosili, co udało się ustalić politykom. I tak oto każde województwo otrzymało swojego opiekuna. Do ich obowiązków będzie należał nadzór nad rozwojem danego regionu. Opiekunami zostali czołowi politycy PiS m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Jacek Sasin czy Mariusz Błaszczak.

Zmiany w strukturach PiS

To nie koniec zmian w strukturach PiS. Już miesiąc wcześniej w trakcie narady czołowi politycy partii rządzącej uzgodnili, że kraj zostanie podzielony na 94 okręgi. Mają one odpowiadać tym, które obowiązują w wyborach do Senatu. – Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie będą wybierane nowe zarządy okręgowe – tłumaczył Krzysztof Sobolewski.

30 czerwca w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie nowi pełnomocnicy, do których będzie należała opieka nad poszczególnymi okręgami, otrzymali oficjalne nominacje. Zgodnie w wewnętrznymi przepisami przyjętymi przez partię rządzącą nie mogą być to ministrowie, wiceministrowie oraz członkowie prezydium Sejmu i Senatu. Rolę pełnomocników będzie jednak sprawowało wielu posłów PiS.

Nowi pełnomocnicy w PiS - lista

Wśród nowych pełnomocników okręgowych znajdziemy wiele znanych nazwisk m.in. Antoniego Macierewicza, Marka Suskiego czy Stanisława Karczewskiego. Oto lista niektórych polityków, którzy otrzymali nowe funkcje w strukturach PiS:



Antoni Macierewicz - Piotrków Trybunalski

Krzysztof Tchórzewski - Siedlce

Marek Suski - Radom

Stanisław Karczewski - Kozienice

Bartłomiej Wróblewski - Swarzędz

Jan Mosiński - Kalisz

Jarosław Krajewski - Warszawa

Zdzisław Sipiera - okręg obejmujący powiaty: grodziski, otwocki, piaseczyński i pruszkowski

Maria Koc - okręg obejmujący powiaty garwoliński, miński, węgrowski

Łukasz Kmita - Kraków

Joanna Borowiak - Włocławek

Tomasz Latos - Bydgoszcz

Bartosz Kownacki - Inowrocław

Marek Ast - Zielona Góra



