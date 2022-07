Duda mknie limuzyną i żartuje z upałów. „Ktoś się wybiera do ciepłych krajów?”

Andrzej Duda w ostatnich dniach przebywał na szycie NATO w Madrycie. W podróży towarzyszyła mu Pierwsza Dama. Polski prezydent rozmawiał w kuluarach m.in. z prezydentem USA Joe Bidenem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. W czwartek wizyta Dudy w Madrycie dobiegła końca, a prezydent wraz z Pierwszą Damą wrócili do kraju. Ze zdjęcia, które prezydent opublikował w mediach społecznościowych, można wnioskować, że wybrał się do rodzinnej Małopolski.

„Ktoś się wybiera na wakacje od nas do »ciepłych krajów«?” – zażartował przy okazji prezydent. Na zdjęciu widać bowiem kokpit samochodu i termometr, który wskazuje aż 42 stopnie. Wnętrze przypomina to znane z samochodów Mercedesa, a obecnie prezydencka limuzyna to auto właśnie tej marki. Konkretnie luksusowy i pancerny Mercedes-Benz S 600 Guard.

Warto przypomnieć, że Andrzej Duda zasłynął swego czasu wypowiedziami, w których między innymi negował globalne ocieplenie. Jedna z nich została nawet wybrana „klimatyczną bzdurą roku”. A w kwietniu 2013 roku, gdy był jeszcze posłem, opublikował na Twitterze słynny wpis. „Jak sobie pomyślę że płacimy za »globalne ocieplenie« i popatrzę za okno to mnie trafia szlag” – oświadczył prezydent. Te słowa były mu wielokrotnie wypominane, gdy objął urząd.

IMGW ostrzega przed tornadem

W ostatnich dniach przez Polskę przechodzi fala upałów i gwałtownych burz. Apogeum przewidziano na piątek, a meteorolodzy ostrzegają nawet przed tornadami. W piątek na termometrach w centrum, na południu i wschodzie kraju zobaczymy od 34 do 38 st. Nieco chłodniej będzie tylko na zachodzie i północy, gdzie słupki rtęci zatrzymają się w pobliżu 30. stopni. W związku z tak wysokimi temperaturami IMGW-PIB wydało ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla prawie całego kraju.

IMGW wydało ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia przed burzami z gradem. Najsilniejsze zjawiska mają występować w pasie od Mielna, Ustki i Łeby, przez Złotów, Tucholę i Bydgoszcz, aż do powiatów pajęczańskiego, wieluńskiego, ostrzeszowskiego i ostrowskiego. Przed burzami cały kraj ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Dziś i w nocy (1/2.07) burze z gradem i silny, porywisty wiatr.Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru aż do 130 km/h” – poinformowano na Twitterze.

