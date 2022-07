Najważniejszy temat przed wyborami? Sondaż daje jednoznaczną odpowiedź

Jesienią 2023 roku w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Choć kampania formalnie jeszcze nie wystarczała, dwie największe partie zmobilizowały się już do walki o elektorat. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej jeżdżą po Polsce na spotkania z wyborcami. O kulisach tego objazdu pisała we „Wprost” Joanna Miziołek.

Wybory w świecie wojny i inflacji

Walka o władzę w Polsce rozgrywa się w specyficznym czasie: po pandemii koronawirusa, w obliczu wojny na Ukrainie i galopującej drożyzny. Nie milkną też spory światopoglądowe, dotyczące choćby aborcji. Który z tematów będzie najważniejszy podczas kampanii wyborczej? O jego wskazanie zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla rp.pl. Wyniki jasno wskazują na dominującą kwestię, która interesuje ankietowanych.

Najważniejszy temat kampanii wyborczej

Aż 45,9 proc. badanych wskazało walkę z inflacją jako najważniejszy temat przed wyborami. Na drugim miejscu, z 12,7 proc. wskazań, znalazła się wojna Rosji z Ukrainą. Dalej uplasowały się m.in. polityka Polski wobec UE (8 proc.), transformacja energetyczna (6,2 proc.) i praworządność (6,1 proc.). Mniejszym zainteresowaniem cieszą się reforma sądownictwa czy walka ze zmianami klimatu.

– Walkę z inflacją za najważniejszy temat zbliżającej się kampanii uważa co druga kobieta i 2 na 5 mężczyzn. Sytuacja gospodarcza będzie najważniejszym tematem przed nadchodzącymi wyborami według połowy respondentów w wieku od 25 do 49 lat i takiego samego odsetka badanych posiadających wyższe wykształcenie – komentował Adrian Wróblewski, dyrektor Działu Analiz w SW Research.

Czytaj też:

