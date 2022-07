PiS wypuściło spot w trakcie konwencji PO. „Oto prawdziwy program Platformy Obywatelskiej”

W sobotę w Radomiu Platforma Obywatelska zorganizowała spotkanie działaczy pod hasłem „Konwencja Przyszłości”. W obecności 6 tys. działaczy Donald Tusk i inni politycy opowiadali o najważniejszych dla PO tematach. Wystąpienie Donalda Tuska zdominowała krytyka nieudolnej – jego zdaniem – walki z drożyzną, którą prowadzi polski rząd.

– Istota dobrego rządu to zapewnienie ludziom chleba dobrego i taniego oraz wody zimnej i ciepłej w kranie, a nie chleba za 10, 20 czy 30 zł. Oni z Polski, kwitnącego kraju, dumy Europy, zrobili kraj, gdzie problemem staje się woda i chleb – dodawał. – 1/3 polskich rodzin musiała ograniczyć wyraźnie wydatki na podstawową żywność. 1/3 polskich rodzin musiała zrezygnować z zakupów wyposażenia mieszkania. Liczby nie kłamią i oskarżają ten rząd o zbliżającą się katastrofę – mówił Tusk.

Lider Platformy Obywatelskiej przekonywał, że walkę z inflacją rozpocząć należy od odsunięcia PiS-u od władzy. – Skończy się PiS, skończy się drożyzna. A wy tu jesteście po to, żeby skończył się PiS, bo musi skończyć się drożyzna w Polsce – mówił przewodniczący PO.

Spot PiS. „Oto prawdziwy program Platformy Obywatelskiej”

Jeszcze w trakcie trwania konwencji PO odbyła się konferencja wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Urszuli Ruseckiej. Okazało się, że PiS przygotowało natychmiastową odpowiedź na sobotni event PO. – To prawdziwy program Platformy Obywatelskiej. Nie puste obietnice, jakie mogliśmy usłyszeć z ust Donalda Tuska. My chętnie porozmawialibyśmy o programach, rzetelnych programach, żeby się spierać właśnie na programy, a co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy seans nienawiści. Są trudne czasy, dlatego potrzebny jest dobry rząd na trudne czasy. To nasz rząd, rząd Zjednoczonej Prawicy szybko reaguje na trudną sytuację. Obniżamy podatki, stawki VAT-u na żywność, na energię, na paliwa. W przeciwieństwie do tego, co robiła PO – mówiła Rusecka, cytowana przez portal 300polityka.pl.

W spocie zestawiono wypowiedzi Izabeli Leszczyny i Donalda Tuska. Cytaty mają przekonać wyborców PiS, że dojście PO do władzy oznacza likwidację programu 500+, układy z Rosją, zastój gospodarczy oraz politykę nienawiści.

To nie jedyne działanie PiS. Tezy, które padają w Radomiu, kontrowane są z profili ministerstw, m.in. edukacji i zdrowia.

