Morawiecki odpowiada na propozycję Ziobry. „O przyszłość Polski wolę zadbać”

W rozmowie z „Polska the Times” Mateusz Morawiecki został zapytany, czy zamierza przyjąć zakład zaproponowany przez Zbigniewa Ziobrę. – Mam propozycję w konwencji honorowej do premiera, by zechciał przyjąć zakład. Jego stawką będzie polski dobry alkohol – śliwowica łącka – powiedział minister sprawiedliwości w połowie czerwca. Proponowany zakład dotyczył zgody rządu na opodatkowanie samochodów z silnikiem diesla czy silnikiem benzynowym jeżdżących w Polsce.

Morawiecki przyjmie propozycję zakładu od Ziobry?

– W wyniku dokumentu przyjętego przez rząd ministrowie poszczególnych resortów zostali upoważnieni do określania wskaźników, bardzo dobrych dla Polski, wskaźników i inwestycji. W taki sposób został skonstruowany ten dokument – stwierdził szef polskiego rządu dodając, że o przyszłość Polski nie chce się zakładać, ponieważ woli o nią zadbać.

Mateusz Morawiecki komentował również rozbieżności między nim a środowiskiem Solidarnej Polski. O tym, że relacje między premierem a ministrem sprawiedliwości są napięte wiadomo od dawna, jednak w ostatnim czasie z ust Zbigniewa Ziobry i jego współpracowników pada wyjątkowo wiele krytycznych słów pod adresem premiera i jego relacjach z UE. Szef rządu zapewnił jednak, że gdyby to od niego zależało, to PiS w następnych wyborach wystartowałby po raz kolejny z Solidarną Polską.

