Krystyna Pawłowicz pisze o „sex ekscesach”. Tak odpowiada na słowa Tuska

Była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz to obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Zmiana funkcji nie przeszkadza jej jednak uczestniczyć w politycznej wojence na Twitterze. Tym razem skomentowała słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, dotyczące wpływania samotnych mężczyzn na życie rodzin.

– Przepraszam, że będę brutalny, ale co panowie Kaczyński, Rydzyk i Jędraszewski wiedzą o macierzyństwie, ojcostwie, rodzinie i seksie? A chcą nam urządzać życie – powiedział Donald Tusk w Radomiu. Słowa polityka wypowiedziane w minioną sobotę przytoczyła posłanka Monika Wielichowska z KO. To na jej tweeta odpowiadała Krystyna Pawłowicz.

„Proszę pani, katolikom wystarczy Dekalog. Nie trzeba siedzieć w czyimś łóżku by spr. i dobro kobiety jako człowieka znać i rozumieć. Pani zaś prymitywnie i błędnie utożsamia »sprawy kobiet« ze znajomością i wolnością łóżkowych »technik«, obyczajowych sex ekscesów i nieodpowiedzialnością” – pisała sędzia TK do Wielichowskiej, komentując słowa Tuska.

„Wierzysz w Boga? Nie głosujesz na PiS”

Były premier apelował do mężczyzn, by porozmawiali z kobietami ze swoich rodzin, które uświadomią im, że głosowanie na PiS to dla nich ciąg dalszy koszmaru. – Przepraszam, że będę brutalny, ale co panowie Kaczyński, Rydzyk i Jędraszewski wiedzą o macierzyństwie, ojcostwie, rodzinie i seksie? A chcą nam urządzać życie – mówił. – Jeśli ktoś wierzy w Boga, czy może głosować na kłamstwo, złodziejstwo i nienawiść? Wierzysz w Boga? Nie głosujesz na PiS. To proste jak drut – dodał Tusk.

