Andrzej Duda podsumował posiedzenie RBN. Padły ważne słowa

– To nie była żadna polityczna debata, to była bardzo konkretna rozmowa na temat ważnych polskich spraw – powiedział Andrzej Duda, podsumowując posiedzenie RBN. Prezydent zapewnił, że politycy z różnych partii politycznych do tematu bezpieczeństwa kraju podchodzą w bardzo poważny sposób.

Andrzej Duda na konferencji prasowej podsumował przebieg Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jak relacjonował prezydent, w wydarzeniu wzięli udział marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, zaproszeni ministrowie, a także przedstawiciele wszystkich stronnictw politycznych – zarówno obozu rządzącego, jak i „wszystkich opozycyjnych klubów parlamentarnych i istotnych ugrupowań politycznych, które są dzisiaj w naszym kraju na scenie politycznej". – Rozmawialiśmy o kwestiach związanych z bezpieczeństwem Polski, tak jak to było zapowiadane, przede wszystkim w kontekście postanowień i przebiegu ostatniego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie – powiedział prezydent. Andrzej Duda dodał, że uczestnikom RBN zdał relację z przebiegu obrad, z podjętych postanowień i kuluarowych rozmów. Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ważne słowa Andrzeja Dudy – Bardzo ważnym elementem tej debaty, poza tymi informacjami, które przedstawiłem (...), były wypowiedzi i pytania, które zostały zgłoszone przez pozostałych uczestników dzisiejszej RBN, przez przedstawicieli opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Przede wszystkim chcę podkreślić bardzo dobrą atmosferę tego spotkania, bardzo propaństwową i merytoryczną atmosferę (...). To nie była żadna polityczna debata, to była bardzo konkretna rozmowa na temat ważnych polskich spraw – relacjonował Andrzej Duda. W dalszej części wypowiedzi prezydent podkreślił, że w sprawach tak ważnych jak bezpieczeństwo Polski, bardzo istotna jest jedność. – Politycy, ze wszystkich stron sceny politycznej, do kwestii bezpieczeństwa Polski podchodzą absolutnie ponad wszelkimi podziałami, bardzo poważnie – zapewnił Andrzej Duda.

