Afera mailowa. Dworczyk wpływał na rozprawy TK? „Odwiedziłem dziś p. Julię P.”

Portal Poufna Rozmowa opublikował kolejne wiadomości e-mail rzekomo pochodzący ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka. Pierwsze wiadomości o włamaniu do prywatnej skrzynki szefa KPRM pojawiły się przed rokiem. Od tamtej pory kolejne wiadomości, które mają pochodzić ze skrzynki Dworczyka, są publikowane w internecie. Najnowszy dotyczy rzekomych wpływów kancelarii premiera na Trybunał Konstytucyjny.

„Odwiedziłem dziś (wkrótce po Twojej rozmowie) p. Julię P. Z panią prezes omówiłem 3 tematy” — można przeczytać w wiadomości e-mail, zatytułowanej „TK”, rzekomo pochodzącej ze skrzynki Dworczyka. Mail został wysłany 7 stycznia 2019 r. do premiera Mateusza Morawieckiego.

Następnie Michał Dworczyk miał wymienić te tematy. To „1. rocznik 53 — na razie odroczone (Kieres, 250 mln — 1,5 mld); 2. Świadczenie opiekuńcze na razie odroczone (Muszyński) do 19 lutego (ok. 5 mld); 3. Służebność gruntów dot. przesyłu na razie odroczone (Muszyński) (kilkanaście mld)”.

Jak zauważa Onet, wszystkie te sprawy rzeczywiście dotyczyły spraw rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny. Wszystkie dotyczyły spraw, które mogłyby uderzyć finansowo w budżet państwa. Prawdopodobnie tego dotyczą kwoty podane w wiadomości w nawiasach. Wyrok dotyczący praw emerytalnych kobiet z rocznika 1953 zapadł 6 marca 2019 r., kilka tygodni po wspomnianej w mailu rozmowie.

W portalu opublikowano także rzekoma odpowiedź premiera Morawieckiego na maila. Brzmi ona „Tak- OK, dzięki”.

Müller: Nie komentuję rosyjskich działań wywiadowczych

Od nagłośnienia afery w mediach, rząd nie chce jej komentować. „Traktuję ten atak jako jeden z elementów szeroko zakrojonych działań dezinformacyjnych zawierających sfałszowane i zmanipulowane informacje” – komentował Michał Dworczyk w 2021 roku, tuż po ujawnieniu pierwszych wiadomości. Później wielokrotnie odmawiał komentarza na temat kolejnych wiadomości.

Również w przypadku najnowszych maili rząd stanowczo ucina wszelkie komentarze. O sprawę był pytany rzecznik rządu Piotr Müller.

– Nic nie wiem o takich rozmowach, nie odnoszę się do maili, które są publikowane przez rosyjskie działania – odparł jedynie. – Nie komentuję rosyjskich działań wywiadowczych – podkreślił dopytywany.

O sprawę dziennikarze Onetu zapytali Wojciecha Hermelińskiego, sędziego TK w stanie spoczynku i były szef Państwowej Komisji Wyborczej — Polityk z wizytą w TK? To jest praktyka absolutnie niedopuszczalna, ale ostatnie lata pokazują, że coraz powszechniejsza — powiedział portalowi.

