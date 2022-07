Zagrożone pieniądze z KPO. Zbigniew Ziobro: Unia Europejska ma wilczy apetyt

W ubiegły czwartek wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego stwierdziła, że niedawna nowelizacja polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym nie wypełnia warunków określonych w Krajowym Planie Odbudowy. Do tej wypowiedzi odniósł się w poniedziałek Zbigniew Ziobro na konferencji parasolowej z okazji otwarcia biura poselsko-senatorskiego Solidarnej Polski w Gliwicach.

Zbigniew Ziobro: Unia Europejska ma wilczy apetyt

– Konsekwentnie przestrzegałem, że Unia Europejska ma wilczy apetyt. I w sporze o tzw. Izbę Dyscyplinarną – jak to przedstawiała Komisja Europejska – nie chodzi o żadną Izbę Dyscyplinarną i żadną praworządność, tylko chodzi o obalenie tego rządu i doprowadzenie do tego, aby Donald Tusk wrócił do władzy – stwierdził lider Solidarnej Polski.

Ziobro stwierdził, że mamy „kolejne oszustwo ujawnione w ostatnim czasie”. – Bo przecież polski premier i polski prezydent, po negocjacjach jakie prowadzili z Komisją Europejską (…) byli przekonani, że UE wypłaci Polsce te środki – a dziś dowiadujemy się, że tak być może nie będzie. Przed tym właśnie przestrzegałem: nie należy ulegać Unii Europejskiej, czy to w polityce energetycznej czy to w polityce tzw. praworządności, bo nie o praworządność tu chodzi, a o interesy – interesy głównych graczy w UE – mówił.

„Zrobią wszystko, aby ten rząd wywrócić. I o to idzie gra”

Według ministra „Berlin i Paryż ustaliły, iż chcą przebudować Unię Europejską w jedno państwo”. – Ten postulat wprowadził do swojego programu rządowego pan kanclerz Niemiec Scholz. Oni doskonale wiedzą, że rząd Zjednoczonej Prawicy na to się nie zgodzi, a oni bardzo chcą to zrealizować – I zrobią wszystko, aby ten rząd wywrócić. I o to idzie gra – stwierdził Ziobro.

