Emocje w Sejmie. Śmiszek: Prominenci PiS zamawiają sobie wyroki jak schabowego na wynos

W środę rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Zanim posłowie przeszli do realizacji punktów przewidzianych w harmonogramie obrad, pojawiły się wnioski formalne. Na mównicę wyszedł między innymi Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Poseł domagał się przerwy, zwołania Konwentu Seniorów i uzupełnienia porządku obrad o projekt jego klubu „likwidujący system prześladowania polskich sędziów”. Przewiduje on likwidację Izby Odpowiedzialności Zawodowej, którą ustanowiono ostatnio w miejsce Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zmiany w SN były jednym z warunków odblokowania środków dla Polski z KPO.

Krzysztof Śmiszek: Prominenci PiS zamawiają sobie wyroki jak schabowego na wynos

– Kilka dni temu dostaliśmy jasny sygnał z Komisji Europejskiej, że ten bubel legislacyjny, ściemę legislacyjną, którą PiS uchwaliło kilka tygodni temu, że KE tego nie kupuje. Komisja Europejska mówi jednoznacznie: Polska ma ciągle problem z praworządnością – stwierdził w Sejmie Śmiszek.

– I to kilka dni temu to wy zastaliście kolejny argument, że w Polsce praworządności nie ma. Bo co się wydarzyło? Przychodzi pan minister Dworczyk do pani Julii P. i ustala z nią procedowanie spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym. To jest skandal i kryminał w każdym demokratycznym kraju. Zrobiliście z Trybunału Konstytucyjnego bar szybkiej obsługi – wchodzą prominenci PiS i zamawiają sobie wyroki jak schabowego na wynos – grzmiał poseł Lewicy.

Arkadiusz Myrcha apeluje do Witek

Do wycieku rzekomego maila, w którym Dworczyk miał relacjonować premierowi, jak omawiał decyzje TK z Julią Przyłębską, odniósł się też Arkadiusz Myrcha z KO. Poseł chciał wyjaśnień „skandalicznej sytuacji” opisanej w mailu. – Ta sprawa powinna znaleźć wyjaśnienie w Sejmie – mówił. Polityk zaapelował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zaproszenie Przyłębskiej, żeby wyjaśniła posłom, czy konsultowała orzeczenia. – Apeluję też, aby w tej sprawie głos zabrał premier – zaznaczył Myrcha.

