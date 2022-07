Swastyka na zdjęciu ze spotkania Siergieja Ławrowa i prezydenta Mongolii. Wiemy, skąd się tam wzięła

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow złożył wizytę w Mongolii, gdzie został przyjęty przez najważniejszych polityków. Według Associated Press celem podróży przedstawiciela Kremla do Azji jest „szukanie wsparcia w obliczu dyplomatycznej izolacji Rosji przez Zachód w związku z inwazją na Ukrainie”.

Ławrow z wizytą w Mongolii

Mongolskie media państw podały, że Ławrow spotkał się między innymi ze swoją mongolską odpowiedniczką Batmunkhiin Battseg, z którą omówił stan relacji dwustronnych pomiędzy krajami, a także odbył kurtuazyjną rozmowę z prezydentem Uchnaagijnem Churelsuchem. „Potwierdzając swoje zaangażowanie we wzmacnianie stosunków dwustronnych, Ławrow wyraził gotowość do współpracy z Mongolią we wszystkich aspektach” – podała mongolska państwowa agencja informacyjna po spotkaniu z prezydentem.

Swastyka na zdjęciu ze spotkania

Do sieci trafiło też zdjęcie ze spotkania polityków, na którym uwagę przykuł jeden szczegół. Białoruski, opozycyjny kanał Białoruski opozycyjny kanał NEXTA zwrócił uwagę, że na fotografii z dyskutującymi Ławrowem i Churelsuchem na pierwszym planie rzuca się w oczy ozdobna waza z widoczną swastyką. Znak ten kojarzy się przede wszystkim z symbolem nazistów i III Rzeszą. Kanał podkreśla, że swastyka jest w Rosji zabroniona, ale w Mongolii to jeden z symboli narodowych, który pojawia się nawet w godle kraju. Co ciekawe, fotografię opublikowała w mediach społecznościowych rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

twitter

Swastyka nie wymyślili jednak naziści, lecz ją zawłaszczyli. Jako symbol religijny jest obecna od pradawnych czasów w wielu kulturach i religiach na świecie. Z kolei w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności.

Azjatycka podróż szefa rosyjskiej dyplomacji

Jak podaje Associated Press, w środę Ławrow ma spotkać się z wietnamskimi przywódcami, w tym z tamtejszym ministrem spraw zagranicznych, premierem i sekretarzem generalnym partii komunistycznej. Wizyta odbywa się w czasie, gdy oba kraje upamiętniają dziesięciolecie rozszerzenia swoich stosunków na wszechstronne partnerstwo strategiczne. Szef rosyjskiej dyplomacji ma jeszcze w tym tygodniu wziąć udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G20, które odbędzie się w Indonezji.

Czytaj też:

Władimir Putin nie pojedzie do Mińska. Rozmowy z Białorusią poprowadzi jego wysłannik