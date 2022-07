Senator USA twerkowała dla głosów. Korwin-Mikke skomentował w swoim stylu

Senator Tiara Mack na swoim kanale na TikToku zamieściła nietypowy film, mający zachęcić obywateli do oddania na nią głosu. Fakt, iż starająca się o reelekcję polityk jest w stroju kąpielowy, to dopiero początek. Kobieta stoi na głowie i... twerkuje, czyli wykonuje ruchy taneczne pośladkami. – Głosuj na senator Mack – dodaje uśmiechnięta 28-latka pod koniec nagrania.

Należąca do Partii Demokratycznej Mack swój poprzedni sukces wyborczy zapewniła sobie hasłami podniesienia płacy minimalnej i reformy mieszkaniowej. Popierała też prawa mniejszości seksualnych i otwarcie mówiła o swoich własnych, homoseksualnych preferencjach. Wówczas jednak nie wzbudziła takich kontrowersji, jakie wywołuje tym razem. Internauci w swoich komentarzach są mocno podzieleni. Sprawa dotarła nawet do nas i skomentował ją poseł Konfederacji.

Korwin-Mikke: Czekam, aż polskie posłanki Lewicy pójdą w jej ślady

„Ta Pani jest senatoressą stanu Rhode Island, Demokratką, i właśnie zachęca, by ponownie na Nią zagłosować. W swoim czasie Amerykanie postanowili dopuścić do polityki Czarnych. W swoim czasie Amerykanie postanowili dopuścić do polityki kobiety. Skutki są widoczne gołym okiem” – napisał Korwin-Mikke, uderzając w jednym tweecie w dwie duże grupy społeczne.

„Kobiety starają się pokazać, co mają najpiękniejszego, więc Ona też. To się nazywa fachowo »reverse twerking«. Czekam, aż polskie posłanki Lewicy pójdą w Jej ślady. Wszystko pewnie zależy od tego, czy p. Tiara Mack ponownie wejdzie do stanowego senatu?” – pisał w innym tweecie.

Czytaj też:

Korwin-Mikke łamie przepisy na nagraniu. „Nauczyła mnie ciotka z Brazylii”