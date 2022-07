Dla tych polityków Putin zrobił wyjątek. „Spotkanie twarzą w twarz na Kremlu”

Do spotkania Władimira Putina z kierownictwem Dumy Państwowej i liderami frakcji ma dojść w czwartek 7 lipca. Ostatnio podobne spotkanie odbyło się we wrześniu 2021 roku. Dmitrij Pieskow potwierdził w rozmowie z rosyjską agencją TASS, że politycy zostali zaproszeni na Kreml. Jak dodał, spotkanie odbędzie się w formacie „twarzą w twarz”. Przewodniczącym Dumy jest obecnie Wiaczesław Wołodin, polityk powiązanej z Putinem partii Jedna Rosja, który ma dwóch pierwszych zastępców –Aleksandra Żukowa i Iwana Mielnikowa. Zdecydowanie najliczniejszą frakcją w Dumie jest Jedna Rosja.

Spotkanie jest o tyle wyjątkowe, że w ostatnim czasie Putin ogranicza liczbę bezpośrednich spotkań do minimum. Jeżeli już się na nie decyduje, to z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Wszystko to podsyca pogłoski o pogarszającym się stanie zdrowia rosyjskiego prezydenta. Ostatnio swoją kompleksową ocenę przedstawił amerykański wywiady, który w raporcie pisał o zaawansowanym stadium raka, który ma leczyć Putin.

Na co choruje Władimir Putin?

Jednak w światowych mediach od lat mnożą się spekulacje o tym, na co może chorować Władimir Putin. Jednym z podejrzeń była poważna choroba kręgosłupa. Już w 2012 roku Reuters zauważał, że Władimir Putin utykał podczas publicznych wystąpień, a później odwołał wizytę w Kazachstanie. Na początku 2014 roku pojawiły się nowe doniesienia o nowotworze rdzenia kręgowego, a kilka miesięcy później świat obiegły pogłoski, że rosyjski przywódca choruje na raka trzustki.

W międzyczasie pojawiły się też doniesienia, że Putin choruje na Parkinsona. Podobne domysły wróciły po nagraniu z kwietnia tego roku, na którym widać, jak podczas rozmowy z ministrem obrony Siergiejem Szojgu Władimir Putin kurczowo trzymał prawą ręką krawędź stołu. Wątpliwości budzi też zdrowie psychiczne rosyjskiego przywódcy, o czym mówił pod koniec marca politolog i publicysta Alexandre Adler, który osobiście zna część osób z otoczenia Putina.

