Szwecja i Finlandia w NATO? Ważna decyzja polskich komisji

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej i Komisji Spraw Zagranicznych odbyło się pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów ustaw o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Królestwa Szwecji oraz Republiki Finlandii.

Oba projekty uzasadniał Piotr Wawrzyk. – To rzeczywiście historyczny moment. Gdyby nie trwająca na Ukrainie wojna, myślę, że (byłby to – red.) moment zasługujący na szczególną oprawę, szczególny charakter – powiedział wiceminister spraw zagranicznych. Polityk zaznaczył, że wydarzenia, do których doszło po 24 lutego, sprawiły, że Finlandia i Szwecja zadecydowały o zerwaniu z prowadzeniem polityki „neutralności”. – Przystąpienie tych krajów w sposób zasadniczy zmienia otoczenie bezpieczeństwa RP – podkreślił Piotr Wawrzyk i wskazał, że po rozszerzeniu NATO „Bałtyk stanie się de facto morzem wewnętrznym Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Przed godz. 21:00 Komisje Obrony Narodowej i Komisja Spraw Zagranicznych przyjęły sprawozdania dotyczące dwóch projektów ustaw i zarekomendowały Sejmowi ich przyjęcie. Na sali rozległy się brawa.

Przełomowa decyzja na szczycie NATO

Pod koniec czerwca podczas szczytu NATO miała miejsce przełomowa decyzja. Turcja zgodziła się poprzeć członkostwo Finlandii i Szwecji w Sojuszu Północnoatlantyckim. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg zaznaczył, że zgodnie z procedurami oba państwa otrzymają najpierw status państw zaproszonych. Potem będzie on musiał zostać zweryfikowany przez wszystkie kraje wchodzące w skład NATO.

Czytaj też:

Urzędnicy przyznają, że Rosja dokonała „rzeczywistego postępu”. Ale sytuacja Ukrainy też zmienia się na korzyść