Kolejna odsłona konfliktu w rządzie. Ziobro i Wójcik przeciwni ważnej uchwale

Rząd podczas posiedzenia we wtorek 6 lipca przyjął uchwałę dotyczącą skuteczniejszego realizowania wspólnej polityki rządu. Nieoficjalnie podawano, że jest to pokłosie krytycznych uwag ze strony polityków Solidarnej Polski pod adresem Mateusza Morawieckiego i jego relacji z Brukselą.

Rządowa uchwała to bat na polityków Solidarnej Polski?

Jeden z członków rządu powiedział Interii, że przyjęta uchwała to przypomnienie obowiązujących zasad dla wszystkich polityków w rządzie, nie tylko tych z Solidarnej Polski. – To bardziej dotyczyło spraw, które są nieomawiane, a z którymi ktoś czasem wychodzi. Mamy nowych ministrów, więc warto, by o tym wiedzieli. Rada Ministrów ma prawo przyjąć takie stanowisko o wzajemnej współpracy – tłumaczył.

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy członkowie gabinetu Mateusza Morawieckiego poparli przyjęcie uchwały. Interia dowiedziała się, że sprzeciw zgłosili Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik. – Nasi ministrowie wyrazili krytyczną ocenę wobec tej uchwały. Mieliśmy inne zdanie zarówno przy wiatrakach, jak i tej uchwale – potwierdził Jacek Ozdoba.

Pytany o powody takiej decyzji sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska tłumaczył, że uchwała nie wyczerpuje znamion szeroko pojętego patriotyzmu i solidarności na arenie międzynarodowej. Według współpracownika Zbigniewa Ziobry uchwała powinna być rozszerzona na całą klasę polityczną i dotyczyć m.in. zakresu wypowiadania się na arenie międzynarodowej po to, aby politycy opozycji nie szkodzili Polsce.

Kolejna kość niezgody

Kością niezgody podczas posiedzenia rządu była także tzw. ustawa wiatrakowa. – Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik przy przyjmowaniu podczas posiedzenia rządu projektu ustawy wiatrakowej byli przeciwko. Jeżeli ten projekt będzie dalej procedowany, to jako Solidarna Polska uważamy, że minimalna odległość od zabudowy nie powinna być mniejsza niż 1000 metrów. Stąd ta nasza kompromisowa propozycja – tłumaczył Jacek Ozdoba.

