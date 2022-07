Ryszard Terlecki pokazał nieznane dotąd oblicze. Polityk PiS zatańczył w Sejmie

Ryszard Terlecki jest znany z ostrych wypowiedzi pod adresem opozycji. Wicemarszałek Sejmu wielokrotnie nie przebierał w słowach mówiąc o swoich politycznych oponentach. – Pani poseł, pani nie jest na targu, jest pani w Sejmie. Niech pani nie wrzeszczy. Niech pani do lustra popatrzy – zwrócił się podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu do Moniki Wielichowskiej z KO. Zaledwie kilka dni później wicemarszałek Sejmu zamieścił wpis na swoim profilu na Twitterze, w którym określił Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię mianem „nieudaczników”.

Terlecki do kobiety: Jest pani kretynką

Głośno było także o spięciu z udziałem Ryszarda Terleckiego, do którego doszło w jednej z galerii handlowych. Na nagraniu udostępnionym przez Barbarę Nowacką widać kobietę, która podczas zakupów podeszła do polityka PiS. – Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne – powiedziała. – Jest pani kretynką – usłyszała w odpowiedzi od Ryszarda Terleckiego.

Ryszard Terlecki tańczył w Sejmie

Tym razem wicemarszałek Sejmu postanowił pokazać swoje bardziej łagodne oblicze. W mediach społecznościowych zamieścił nagranie, które zostało zarejestrowane podczas spotkania w Sejmie z kołem gospodyń wiejskich. Polityka PiS widać w niecodziennej sytuacji – podryguje i buja się w rytm słynnej piosenki „Szła dzieweczka do laseczka”.

twitter

„Trochę radości z polityką w tle” – napisał polityk w komentarzu do nagrania.

Czytaj też:

Spięcie w Sejmie. Wiceminister i wicemarszałek nie szczędzili sobie złośliwości