Roman Giertych „pociesza” Zbigniewa Ziobrę. „Jak cię Jarek wywali...”

Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” skrytykował resort Zbigniewa Ziobry i obszar, za który ten polityk odpowiadał. „Reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna. Żałuję, że do tej pory tak niewiele udało się Ministerstwu Sprawiedliwości wykonać” – stwierdził szef rządu. Tego samego dnia pojawiły się też doniesienia o własnych sondażach Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, mających sprawdzić, jak poradziłaby sobie w razie ewentualnego startu spoza list PiS.

Takiego zbiegu okoliczności nie mógł zignorować Roman Giertych, który ma na pieńku z obecnym prokuratorem generalnym. „Uprzedzając pytanie Zbyszku, u mnie w kancelarii nadal nie ma dla ciebie roboty. Na pocieszenie ci powiem, że nawet jak cię Jarek wywali, to ja o tobie nie zapomnę” – napisał na Twitterze prawnik. Wrócił tym samym do zagadnienia, które poruszał ostatnio w maju tego roku.

„Wreszcie powiedzieliście konkretnie co macie do mnie. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak tylko przyznać się do winy. Rzeczywiście mój niedoszły pracowniku ośmielam się czasem krytykować twoje tzw. reformy. Krytykują ją ze mną zresztą prawie wszystkie uniwersytety, sądy europejskie i miażdżąca większość sędziów” – pisał wówczas Giertych do Ziobry.

„Częścią twojej motywacji jest kompleks wynikający z faktu, że nic nie rozumiesz z prawa i wydaje ci się ono jedynie narzędziem polityki, a nie zbiorem zasad obiektywnie kształtujących sprawiedliwość. Ten twój kompleks przejawia się również agresją do ludzi, którzy nie docenili twojej wiedzy. Dlatego też nie znosisz mnie, gdyż twoje umizgi o pracę potraktowałem lekceważąco” – dodawał adwokat w liście.

Giertych wspomina Ziobrę z 2008 roku

Także w styczniu 2022 roku Roman Giertych mówił publicznie o próbach znalezienia pracy, podejmowanych przez Zbigniewa Ziobrę. – Atakując mnie osobiście pokazał pan, że oprócz politycznego motywu, pana nienawiść do mnie ma podłoże osobiste. Sam pan chciałby pewnie pracować jako adwokat – oceniał prawnik. Roman Giertych przypomniał, że w 2008 roku minister sprawiedliwości miał się starać o pracę u niego. „Dwukrotnie przychodził pan do mojej kancelarii i prosił o zatrudnienie i pomoc w zostaniu adwokatem. Nie mogłem się na to zgodzić z trzech przyczyn:

– Po pierwsze oceniałem pana jako bardzo słabego prawnika. Z prawa rozumiał pan zero. Poza tym bardzo mi się nie spodobało, jak próbując się przede mną uwiarygodnić opluwał pan ówczesnego prezydenta. Miałem swoje poważne spory z Lechem Kaczyńskim, ale zawsze mnie mierziły kanalie, które na swych dobroczyńców wygadują, jacy to oni są strasznymi ludźmi, aby się przypodobać przeciwnikom tych dobroczyńców – stwierdził.

