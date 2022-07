Belka kpi z prezydenta Dudy. „Władzę w kraju przejęło stowarzyszenie ortodontów”

„Władzę w kraju przejęło stowarzyszenie ortodontów” – napisał na swoim profilu na Twitterze Marek Belka. Europoseł nawiązał w ten sposób do słynnej wypowiedzi Andrzeja Dudy. Prezydent komentując coraz wyższe koszty życia w Polsce i inflację na rekordowym poziomie poradził Polakom, aby „zachowali spokój i byli dobrej myśli, a także zacisnęli trochę zęby”.

Wypowiedź głowy państwa skrytykował także Donald Tusk. „Dziś tysiące kredytobiorców dostało z banku informację o wyższych ratach. Wszyscy ufnie i z optymizmem zacisnęli zęby” – napisał szef PO na swoim profilu na Twitterze. „Dlatego zagłosujcie na mnie. Podniosę wam wiek emerytalny to nawet się nie nacieszycie spłaconym kredytem na emeryturze” – dodał były premier.

Andrzej Duda apeluje o zaciskanie zębów

Słowa Donalda Tuska i Marka Belki odnoszą się do głośnej wypowiedzi głowy państwa. Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami powiatu lipskiego zabrał głos w sprawie wysokiej inflacji. Zapewnił, że „polskie władze czuwają i działają”, by zminimalizować presję inflacyjną. Duda wyjaśniał dlaczego mimo wysokiej inflacji zgodził się podpisać ustawę ws. czternastej emerytury.

– No, bo jestem proszę państwa normalny. Dlatego się na to zgodziłem. Mam pełną świadomość tego, że właśnie te emerytury, często tak bardzo biedne, zżera ta właśnie inflacja. I że są to ludzie, którym potrzeba wsparcia w pierwszej kolejności. Ta czternasta emerytura to będzie naprawdę ratunek w trudnościach – powiedział Duda. Prezydent zaapelował do obywateli o „zaciśnięcie zębów i pozostanie optymistami”. – Nikt z nas się nie spodziewał, że to do nas przyjdzie – podsumował.

Czytaj też:

Sondaż. Kto z PiS powinien zostać następcą Andrzeja Dudy? Lider jest jeden, wysoka pozycja Ziobry