Kto następcą Borisa Johnsona? Przewija się wiele nazwisk, ale zdecydowany faworyt jest jeden

Boris Johnson poinformował w czwartek, że ustępuje z funkcji premiera i lidera Partii Konserwatywnej. Przekazał jednak, że zostanie na tych stanowiskach do czasu wyłonienia swojego następcy. – Wyraźnie widać, że wolą Partii Konserwatywnej jest, aby pojawił się nowy lider, a tym samym nowy premier – powiedział. – Zgodziłem się z przewodniczącym naszych posłów, że proces wyboru nowego lidera powinien rozpocząć się teraz. A harmonogram zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu – przekazał.

Decyzja premiera to efekt fali odejść z rządu, która rozpoczęła się we wtorek. Z kolei rezygnacje nastąpiły, gdy wyszło na jaw, że Johnson wiedział o zarzutach wobec Chrisa Pinchera dotyczących jego niewłaściwych zachowań seksualnych, lecz i tak mianował go zastępcą whipa.

Boris Johnson ustępuje. Kto go zastąpi?

Z sondażu YouGov przeprowadzonego w czwartek wśród członków Partii Konserwatywnej i cytowanego przez Sky News wynika, że największe szanse na zastąpienie Borisa Johnsona na stanowisku lidera ugrupowania i zapewne premiera ma obecny minister obrony Ben Wallace. „Jest zdecydowanym faworytem” – czytamy.

twitter

Wallace jest obecny w krajowej polityce od 2005 r., gdy wszedł do Izby Gmin. Na czele ministerstwa obrony stoi od 2019 r., a wcześniej przez trzy lata był ministrem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. W ostatnich miesiącach zdobył popularność za sprawą zaangażowania w działania związane z inwazją Rosji na Ukrainie i koordynację pomocy dla Kijowa.

Potencjalni następcy

Kto jeszcze mógłby zastąpić Johnsona? Sky News wymienia w tym kontekście też Rishiego Sunaka, polityka hinduskiego pochodzenia, który od lipca 2019 do lutego 2020 r. był naczelnym sekretarzem skarbu w gabinecie Johnsona, a następnie został kanclerzem skarbu (był nim do wtorku 5 lipca). Portal przypomina, że przeprowadzony w styczniu sondaż wykazał, że prawie połowa członków partii uważa, że Sunak byłby lepszym liderem i mógłby wywalczyć więcej miejsc w następnych wyborach niż Johnson. Ale m.in. po podwyżce składek na ubezpieczenie społeczne, jego popularność spadła.

W gronie następców Johnsona od dawna jest też wymieniana dotychczasowa minister spraw zagranicznych 46-letnia Liz Truss. Posłanką jest od 2010 r. W ostatnich latach pełniła kilka funkcji ministerialnych. Czasami bywa porównywana do Żelaznej Damy Margaret Thatcher.

Przewija się wiele nazwisk

Kolejnym potencjalnym następcą może być też były minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt, który walczył z Johnsonem o fotel szefa partii w 2019 r. Obecnie jest przewodniczącym komisji ds. zdrowia i opieki społecznej. Jego zwolennicy uważają, że jego siła wynika z tego, że nie należał do gabinetu Johnsona.

Wśród kandydatów na następcę premiera Sky News wymienia jeszcze m.in. Sajida Javida, który pełnił ostatnio funkcję ministra zdrowia, minister spraw wewnętrznych Priti Patel, wicepremiera Dominica Raaba, który zastępował Johnsona, gdy ten chorował na COVID-19, wiceminister handlu Penny Mordaunt, czy Nadhima Zahawiego, odpowiedzialnego za wdrożenie programu szczepień przeciwko koronawirusowi.

Czytaj też:

Boris Johnson ustępuje. Od historycznego zwycięstwa do skandalu