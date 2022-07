Kto rządzi w sieci? Rankingi 25 najpopularniejszych polityków na Facebooku i Twitterze

W naszym rankingu najaktywniejszych i najpopularniejszych polityków w mediach społecznościowych skupiamy się na parlamentarzystach, ale specyfika naszej sceny ulokowała najważniejszych graczy, szczególnie po stronie opozycyjnej, poza ulicą Wiejską. Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia – żaden z nich nie brał udziału w wyborach parlamentarnych w 2019 r. i nie objął mandatu, a w dużej mierze to ta właśnie trójka decyduje dziś o opozycyjnej agendzie. Z jakim skutkiem?



Dane „Polityki w sieci” obejmują okres od czerwca 2021 do czerwca 2022 r. W tym czasie internetowym hegemonem okazał się nowy stary przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk, który rok temu zdecydował się na powrót do krajowej polityki, zanotował rekordowy przyrost fanów – jego profil na Facebooku zaczęło śledzić aż 130 262 nowych fanów. Śledzący Tuska wygenerowali w tym okresie 4 505 357 interakcji, co dało zaangażowanie (m.in. polubienia, komentarze, udostępnienia i retweety) na poziomie 2,9 proc. Poczynania Tuska na platformie Marka Zuckerberga obserwuje dziś prawie 464 tys. ludzi.

W dalszej części artykuł wyniki rankingów TOP25 parlamentarzystów na Facebooku i Twitterze.