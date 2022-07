Prezydenci Polski i Litwy odwiedzili żołnierzy na przesmyku suwalskim. Cel ich wizyty był jasny

W czwartek 7 lipca prezydent Andrzej Duda spotkał się z litewskim prezydentem Gitanasem Nausėdą w zlokalizowanym na przesmyku suwalskim Mobilnym Stanowisku Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Szypliszkach. W ten sposób prezydenci obu państw chcieli zapewnić o bezpieczeństwie przesmyku suwalskiego, o którym wiele się mówi w ostatnich dniach, ze względu na jego położenie pomiędzy Białorusią i należącym do Rosji Kaliningradem.

Prezydenci Polski i Litwy na przesmyku suwalskim „Chcemy pokazać, że to miejsce jest bezpieczne”

– Dziękuję za przybycie tutaj do Polski, chociaż kawałeczek z Litwy, chociaż na bardzo ważne miejsce strategiczne dla całego NATO jakim jest przesmyk suwalski – mówił Duda. – To strategiczny, wąski pas ziemi, który łączy Litwę i Polskę, a zarazem Litwę i państwa bałtyckie z Sojuszem Północnoatlantyckim. Pas ziemi, o którym w ostatnim czasie dużo się mówiło. Dzieli on obwód kaliningradzki z Białorusią. Z tego względu jest szczególnie chroniony przez NATO. Wielu ludzi wielokrotnie zadawało sobie pytanie, czy to miejsce jest bezpieczne. Przyjechaliśmy, by pokazać, że jest! – zapewnił polski prezydent.

Prezydent podkreślił, że przesmyk jest bezpieczny ze względu na stacjonujących tu żołnierzy.

– Obserwujecie tu codzienną, spokojną, pełną czujności służbę żołnierzy polskich, litewskich i NATO – stwierdził Duda. – Zabiegaliśmy w ostatnich miesiącach o wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Jest to faktem poprzez nową koncepcję strategiczną NATO, wzmocnienie obecności Sojuszu i wojsk amerykańskich – mówił. – Batalionowe grupy tu stacjonujące, są gwarancją bezpieczeństwa. To obecność i czuwanie ze strony dowództwa żołnierzy Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód; to gotowość wojsk polskich, litewskich i amerykańskich – dodał.

Prezydent podziękował żołnierzom polskim litewskim i amerykańskim „za ich gotowość, służbę i to, że dzięki nim ta ziemia jest bezpieczna” . – W tej części Polski jest dużo żołnierzy, nie mam wątpliwości, że ci, którzy tu teraz przyjeżdżają tu na wakacje, widząc żołnierzy NATO, czują, że bezpieczeństwo tej ziemi jest gwarantowane – ocenił.

Prezydenci podczas wizyty spotkali się z żołnierzami, a nawet zjedli z nimi obiad w wojskowej stołówce.

Następnie prezydenci pojechali na litewską stronę przesmyku suwalskiego, gdzie spotkali się z żołnierzami Batalionu Logistycznego im. Wielkiego Księcia Witenesa w Marijampolè.

Błaszczak: Dziś Sejm RP rozpatrzy wniosek dotyczący ratyfikacji decyzji o rozszerzeniu NATO

Wraz z prezydentami na miejsce przyjechali ministrowie obrony obu państw.

– Granica polsko-litewska łączy nasze państwa i narody, ale ze względu na położenie Obwodu Kaliningradzkiego i Białorusi stwarza określone zagrożenia. Naszą odpowiedzią na groźby, które są kierowane wobec naszych państw, przez władców Kremla jest ścisła współpraca w ramach sojuszu Północnoatlantyckiego. W ramach doktryny NATO stworzyliśmy wspólnie Dowództwo Wielonarodowe Dywizji Północy Wschód – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak.

Szef MON odniósł się też do dzisiejszego głosowania w Sejmie, na którym ma zostać ratyfikowana decyzja o przyjęciu Szwecji i Finlandii do NATO. – Z satysfakcją przyjmujemy decyzję o przystąpieniu Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze dziś Sejm RP rozpatrzy ich wniosek dotyczący ratyfikacji – podkreślił.

