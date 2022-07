Polski dyplomata wezwany przez białoruskie MSZ. Reżim Łukaszenki wydał kłamliwe oświadczenie

Kilka dni temu białoruskie władze zlikwidowały za pomocą ciężkiego sprzętu cmentarz żołnierzy AK w Mikuliszkach. 22 krzyże, na których dało się odczytać imiona i nazwiska żołnierzy i pamiątkowe tablice zostały zrównane z ziemią.

Białorusini zniszczyli groby polskich żołnierzy. Teraz wezwali polskiego dyplomatę

Na działania reżimu Łukaszenki szybko zareagowało polskie MSZ, pisząc o „trudnym do wyjaśnienia, bezprecedensowym akcie bestialstwa”. „Zniszczenie cmentarza w Mikuliszkach to akt bez precedensu, wymierzony nie tylko w pamięć o własnej historii Białorusi, ale także w społeczność Polaków na Białorusi” – dodał resort w wydanym oświadczeniu.

Na miejsce we wtorek 5 lipca wybrał się też Charge d’affaires Polski na Białorusi Marcin Wojciechowski. Moment złożenia kwiatów i zniszczy na grobach żołnierzy w miejscu usuniętych nagrobków, polska ambasada opublikowała na Twitterze.

Teraz okazuje się, że za ten gest Wojciechowski został wezwany przez białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poinformował o tym białoruski resort, ale informacje w rozmowie z PAP potwierdził też wiceszef polskiego MSZ Łukasz Jasina. Jak poinformował PAP, Wojciechowskiemu przekazano ostry protest w związku ze zniszczeniem cmentarza.

Reżim Łukaszenki wydał kłamliwe oświadczenie

Białoruski resort wydał też pełne kłamstw oświadczenie, w którym stwierdził, że żadnego cmentarza w tym miejscu nie było.

„W związku z nieuzasadnionym zaniepokojeniem strony polskiej odnośnie miejsca w pobliżu wsi Mikuliszki, w Rejonie Oszmiańskim Obwodu Grodzieńskiego, które z jakiegoś powodu określane jest w polskich mediach jako "kwatera polskich żołnierzy", Chargé d'affaires został poinformowany, że według władz lokalnych na terenie tej miejscowości nie ma zarejestrowanych żadnych grobów wojennych ani grobów żołnierzy zagranicznych” – czytamy w dość niezgrabnie przetłumaczonym na polski oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. „ Strona białoruska zwraca szczególną uwagę na takie sprawy. Dlatego w tym przypadku legalność prac na tym terenie została dodatkowo potwierdzona przez Prokuraturę Generalną i bazuje na uzyskaniu danych o braku ludzkich szczątków i innych czynników uniemożliwiających prace ” – dodano.

To nie koniec kłamstw reżimu Łukaszenki. „Republika Białoruś ze szczególną czcią stawi się się do wszystkich grobów na naszej ziemi” – czytamy dalej, gdzie, jak wynika z oryginalnego tekstu, chodziło o traktowanie ze szczególną czcią . „To nie tylko polityka państwa, ale także chrześcijańskie, ludzkie podejście samych Białorusinów. Nikt nie może nam zarzucić, że bezcześcimy miejsca pochówku, burzymy pomniki lub je niszczymy, jak to się dzieje w niektórych sąsiednich krajach” – dodano kłamliwie.

W dalszej części wpisu zarzucono, że Polska likwidacje pomniki w związane z Armią Czerwoną.

„Wzywamy Stronę Polską do uważnej postawy w stosunku do naszego prawa, także w tak delikatnych sprawach jak zachowanie pamięci historycznej. Nie należy je rozwiązywać krzykiem i histerią, ale konsekwentną przemyślaną codzienną pracą” – czytamy dalej w oświadczeniu. „ Jeśli przedstawiciele polskich władz nie doszli jeszcze do zrozumienia daremności jakichkolwiek nacisków na Białoruś, jesteśmy gotowi po raz kolejny wezwać stronę polską do powściągliwości i szacunku w budowaniu dialogu ze stroną białoruską ” – dodano.

