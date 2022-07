Mejza obraża Ochojską, Belka reaguje. „Chyba czas na Stoperan, chłopcze”

Janina Ochojska w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych nie po raz pierwszy uderzyła w premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz jego wiceministra Macieja Wąsika.

„Czy panowie sądzą, że unikną odpowiedzialności za śmierć młodych ludzi w lasach, za dzieci wywożone na druty, za zniszczenie puszczy oraz życia Podlasia? Uważacie się za patriotów? Straty, jakie poniosła Polska, trzeba będzie odrabiać latami” – napisała na Twitterze europosłanka, oznaczając obu polityków.

Mejza ostro odpowiedział Ochojskiej

Na słowa szefowej PAH zareagował Łukasz Mejza. Poseł w ostrych słowach zrecenzował wpis eurodeputowanej. „Pani Janeczko, nie łatwiej od razu zmienić obywatelstwo na rosyjskie i pisać cyrylicą? Po co te przebieranki? Pani jest już od dawna po tamtej stronie” - ocenił polityk.

Belka kontra Mejza

Ten wpis również nie przeszedł bez echa. „Złotej rady” Łukaszowi Mejzie postanowił udzielić Marek Belka.„ Chyba czas na Stoperan, chłopcze” – napisał eurodeputowany.

Były wiceminister bohaterem skandalu

W tym kontekście warto przypomnieć, że Łukasz Mejza podał się do dymisji 23 grudnia ubiegłego roku. Wiceminister odszedł z ministerstwa sportu w atmosferze skandalu, po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę kontrowersyjnych biznesów, które miał prowadzić, zanim objął stanowisko w resorcie. Portal informował, że należąca do Mejzy firma Vinci NeoClinic oferowała chorym m.in. na raka, stwardnienie rozsiane, Parkinsona i Alzheimera, terapię „pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi”. Do terapii mieli być namawiani, również osobiście przez polityka, rodzice nieuleczalnie chorych dzieci. Polityk odpierał zarzuty i groził dziennikarzom pozwami.

