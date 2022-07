500+ gorącym tematem na spotkaniu z Tuskiem. Politycy PiS reagują

W sobotę 9 lipca odbyło się spotkanie Donalda Tuska w ramach „Meet Up Nowa Generacja” Platformy Obywatelskiej. Przewodniczący partii odpowiadał na pytania potencjalnych wyborców. Gorącym tematem w trakcie spotkania okazała się też kwestia świadczenia 500+.

Fragment ze spotkania zamieścił na Twitterze wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker. Na filmie jeden z uczestników „Meet Up Nowa Generacja” (przedstawił się jako członek PO) pytał, kiedy partia przestanie się licytować z komunistami.

„Mam nadzieję, że zabierzecie 500+ i 14 emeryturę, że przestaniemy dokładać te pieniądze. Za pana rządów nic nie dopłacaliście, a dawaliśmy sobie radę - uczciwą, normalną pracą. Chciałbym, żeby polityka ciepłej wody w kranie wróciła" - mówił.

Na wypowiedź, która padła w ramach „Meet Up” zareagował szef rządu. „Wnioski wyciągnijcie sami” – napisał premier Mateusz Morawiecki, dołączając nagranie do wpisu. Platforma Obywatelska odpowiedziała premierowi. „Premierze Morawiecki, zamiast siać panikę wystarczy posłuchać odpowiedzi Donald Tusk na pytanie o 500+”.

Donald Tusk o 500+: Tylko ludzie jak my mogą je uratować

Były premier mówił, że przez „idiotyczną politykę PiS za chwilę o 500+ nie będzie warto rozmawiać, bo będzie tyle warte, że szkoda będzie czasu, by dyskutować, czy się należy czy nie”. – Ja wolę zabrać miliardy, które oni (politycy PiS – red.) wyrzucają każdego dnia głównie na siebie – dodał Tusk.

Lider PO ocenił też, że „tylko odpowiedzialna władza, tylko tacy ludzie jak my, są w stanie uratować 500 plus”. (...) - Jeśli naprawdę, na serio niezbałamuceni telewizją Kurskiego, zastanowimy się przez chwilę, co zrobić, żeby 500 plus znaczyło 500 plus, a nie minus 1000, to przede wszystkim musimy skutecznie tych ludzi odsunąć od władzy – dodał.

