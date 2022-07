Posłanka KO ma złośliwy nowotwór piersi. „Nogi się pode mną ugięły”

„Jako osoba, u której 2 tygodnie temu zdiagnozowano nowotwór złośliwy piersi, nie jestem w stanie zrozumieć postępowania Ministerstwa Zdrowia. Nic was nie obchodzi życie kobiet? Wycofajcie się z tego i to szybko!” – napisała Katarzyna Piekarska na Twitterze. Posłanka KO do wpisu dołączyła link, prowadzący do omówienia jednego z materiałów „Faktów” TVN.

Materiał został zatytułowany: „Ministerstwo Zdrowia »redefiniuje« chwalony program". „Program działał 25 lat. Był bardzo dobrze oceniany przez lekarzy i pacjentów. Dzięki niemu darmowe badania profilaktyczne miały pacjentki szczególnie narażone na zachorowanie na nowotwory. Teraz już badań na tych zasadach nie mają. Ministerstwo Zdrowia wstrzymało program” – czytamy na stronie tvn24.pl.

W materiale została przytoczona krótka wypowiedź Adama Niedzielskiego. – Tutaj rzeczywiście był otwarty program, który w tej chwili jest redefiniowany, ale to nie jest ograniczenie. W każdym z takich przypadków takie badanie może być przeprowadzone – wskazał minister zdrowia.

Katarzyna Piekarska ma złośliwy nowotwór piersi. „Nogi się pode mną ugięły”

Katarzyna Piekarska opowiedziała, w jaki sposób dowiedziała się o chorobie i podkreślała znaczenie badań profilaktycznych.– Weszłam do mammobusu, który stał w ramach badań profilaktycznych. Wiem, że profilaktyka jest niezwykle ważna, wcześniej badałam się zawsze co roku, przez pandemię niestety przez dwa lata się nie badałam. No i efekt jest taki, że niestety wykryto u mnie guza. Także wiem, że profilaktyka to jest sprawa naprawdę ważna. Bo gdyby nie ta mammografia, którą zrobiłam, to ten guz byłby wyczuwalny dopiero za jakieś pół roku, czyli wtedy, kiedy on byłby już dosyć duży. Biorąc pod uwagę jego położenie, ja sama bym go nie wyczuła – powiedziała posłanka KO w rozmowie z „Faktem”.

Katarzyna Piekarska wspomniała również moment, gdy usłyszała diagnozę. – W chwili, kiedy otrzymałam te wyniki, to nogi się pode mną ugięły. Pewnie nie ma takiego bohatera, bo każdy mówi chol***, dlaczego ja, przecież się badam. Ale teraz jest ok, patrzę tylko pozytywnie – powiedziała posłanka.

