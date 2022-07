Niektóre tweety źle się starzeją. Razem przypomina wpis Borysa Budki

W sobotę 9 lipca Donald Tusk wziął udział w kolejnym spotkaniu z cyklu „Meet Up Nowa Generacja”. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej odpowiadał na pytania potencjalnych wyborców, a jedno z nich dotyczyło robotyzacji i wywoływanych przez nią zmian na rynku pracy. W nawiązaniu do pytania, z ust Donalda Tuska padła deklaracja.

– Nie mam wątpliwości, że szczególnie doświadczenie pandemiczne, które pokazało nam, że praca zdalna może w bardzo wielu miejscach zastąpić albo co najmniej uzupełnić pracę stacjonarną, plus nowoczesne technologie, trendy cywilizacyjne, one tak czy inaczej będą kazały nam, od razu po przejęciu odpowiedzialności za państwo, poważnie potraktować to wyzwanie dotyczące czasu pracy i w wymiarze dziennym, i godzinowym, i tygodniowym. Do wyborów będziemy mieli przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy – zapowiedział lider PO.

Niektóre tweety źle się starzeją. Razem wspomina wpis Borysa Budki

Razem, odbijając się od dyskusji, którą na nowo wywołały słowa lidera PO, postanowiła przypomnieć wymianę zdań sprzed lat. „Pracujmy krócej – 7 godzin! Od dziś zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o skróceniu czasu pracy. 7 godzin to więcej czasu dla rodziny i na rozwój zainteresowań. To wymierne korzyści dla naszego zdrowia i dla gospodarki” – czytamy we wpisie Razem na Twitterze, który został opublikowany w maju 2018 roku.

Do postu dołączono grafikę, na której poinformowano: „Rusza kampania na rzecz skrócenia czasu pracy do 7 godzin dziennie bez obniżki płac”. Na tweeta Razem odpowiedział wówczas Borys Budka. „Ja proponuję 7 godzin pracy w tygodniu! Albo nie – w miesiącu. Będzie więcej czasu na rozwój osobisty i odpoczynek. Kto za?! #EkonomiaGłupcze” – napisał polityk PO.

twitterCzytaj też:

PiS w najnowszym spocie uderza w opozycję. Został wykorzystany prosty trik