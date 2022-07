Andrzej Duda na pielgrzymce Radia Maryja: Rodzina to kobieta i mężczyzna

W niedzielę na Jasnej Górze w Częstochowie w niedzielę odbywają się główne uroczystości 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Udział w niej bierze prezydent Andrzej Duda, który dziękował „ojcom redemptorystom, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim współtwórcom i animatorom Radia Maryja oraz całej rodzinie Radia Maryja” za „stawanie w obronie świata wartości”. Prezydent wygłosił też przemówienie, w którym mówił o znaczeniu rodziny.

Andrzej Duda o rodzinie: Nie mają poczucia pełni, jeśli nie mają dziecka

Andrzej Duda zwrócił uwagę na to, że państwo jest „silne jest swoimi obywatelami, których podstawową, najważniejszą komórką współistnienia i życia jest rodzina”.

Mówił też, że jej najbardziej podstawowym elementem jest rodzące się życie. – Wszakże to jest jej kwintesencją. To jest cały sens jej istnienia. Wszyscy wiemy, że rodzina to dwoje ludzi – kobieta i mężczyzna, którzy chcą razem być, razem tworzyć wspólnotę. Ale w jakże naturalny sposób nie mają oni poczucia pełni, jeżeli nie mają dziecka. Jeżeli nie mają elementu, który jest ukoronowaniem tej właśnie wspólnoty dwojga ludzi odmiennych płci, którzy chcą razem także dawać życie. Rozwijać społeczeństwo a zarazem rozwijać państwo – podkreślił prezydent.

Dodał, że to właśnie dlatego mądre państwo i mądre władze wspierają te wartości oraz rodzinę „ze wszystkich sił, bo jest ona gwarancją przetrwania państwowości, narodowości i społeczeństwa”.

W dalszej części przemówienia dziękował za „modlitwę, nie tylko za naszą ojczyznę, ale (…) za modlitwę także za Ukrainę i za naród ukraiński, z którymi wiecie, że w historii różnie to bywało miedzy nami a nimi” – zaznaczył.

Czytaj też:

Dlaczego Jarosław Kaczyński mówi o osobach transpłciowych? Rozmówcy „Wprost” podają powód