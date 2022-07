„Tani pstrąg z Bałtyku” okazał się mistyfikacją. Marek Belka kpi z „akolity PiS”

Na twitterowym koncie „Prawy i Sprawiedliwy @Brawo_PiS” pojawił się wpis z hasztagiem #ParagonyGrozy, który przekonywał, że nad polskim morzem wcale nie ma drożyzny. W ten sposób wpis połączył się pod popularny w polskim internecie trend pokazujący absurdalnie wysokie ceny w popularnych turystycznych miejscowościach.

Internauci demaskują wpis o „tanim pstrągu z Bałtyku”

„ Jestem na wakacjach z rodziną nad naszym morzem. Zamówiłem pstrąga świeżego, wyłowionego dopiero z bałtyku i zapłaciłem za 4 porcje z frytkami i surówkami 78 zł. Nie wiem gdzie ta drożyzna PiS-owska [pisownia orginalna – red] ” – czytamy w najnowszym wpisie na koncie Prawy i Sprawiedliwy.

Wpis rozgrzał internautów. Komentujący zarzucają, że podane ceny aż czterech porcji dania z ryby nad polskim morzem są skrajnie nieprawdopodobne, a poza tym pstrągi nie występują w Bałtyku. Jedyną rybą tego gatunku, która sporadycznie pojawia się w polskim morzu, jest pstrąg tęczowy. Są to jedna pojedyncze sztuki, które na pewno nie są sprzedawane do restauracji jako zakontraktowany towar.

Gdyby jednak ktoś miał nadal wątpliwości co do pochodzenia ryby, to internauci udowodnili, że dołączona do wpisu fotografia nie może być zdjęciem zrobionym kilka dni temu nad morzem, bo w rzeczywistości pochodzi z menu restauracji Kuter Port z Marszowic spod małopolskiego Gdowa.

twitter

Marek Belka kpi z „akolity PiS”

Do wpisu odnieśli się bardzo popularni internauci i politycy.

„Wczoraj jadłem tak samo spieczoną (więcej tam nie pójdę), bez surówek. Zapłaciłem 30 zł. I to była najtańsza opcja. Musiał pan dwie porcje ukraść:-) a z tym Bałtykiem to już totalny odlot:-)” – skomentował wpis znany jezuita ojciec Grzegorz Kramer.

„Pstrąga z Bałtyku” – kpi posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, dodając emotikonę pokazującą język.

Ze swojego oficjalnego konta wpis skomentował też były premier, a obecnie europoseł Marek Belka. „Do licznych obietnic PiS-u i akolitów możemy dodać połowy taniego pstrąga w Bałtyku” – czytamy w drwiącym wpisie.

twitter

Warto jedna zauważyć, że konto „Prawy i Sprawiedliwy @Brawo_PiS” nie jest w żaden oficjalny sposób związane z Prawem i Sprawiedliwością, chociaż regularnie publikuje treści popierające działania rządzącej partii i udostępnia dalej wpisy jej polityków i zwolenników.

Niektóre wpisy są jednak tak przesadzone, że konto równie dobrze może być tzw. propisowskim trollem, jak i parodią takiego zachowania. „Inflacja niby wysoka a jak człowiek pójdzie do sklepu to ludziom się aż z wózków wysypuje tyle kupują. Kupują bo ich stać. A za PO nie było takiej inflacji a ludzie biede klepali i na zeszyt kupowali. To ja wolę już wysoką inflację za PiS bo nas stać” – można było przeczytać w maju.

Czytaj też:

Belka kpi z prezydenta Dudy. „Władzę w kraju przejęło stowarzyszenie ortodontów”