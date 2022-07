Limuzyna z Jarosławem Kaczyńskim przyłapana na łamaniu przepisów. Donald Tusk zareagował w swoim stylu

„Super Express” podaje, że do złamania przepisów ruchu drogowego doszło w niedzielę 10 lipca, gdy limuzyna z Jarosławem Kaczyńskim jechała z Żoliborza na Krakowskie Przedmieście. Prezes PiS był w drodze na mszę z okazji kolejnej miesięcznicy smoleńskiej.

Limuzyna Kaczyńskiego pędziła przez Warszawę

Według tabloidu do przekroczenia prędkości miało dojść na Wisłostradzie, w miejscu, gdzie z powodu remontu, obowiązuje zmiana organizacji ruchu i ograniczenie prędkości do 50 km/h. „Samochód z prezesem Prawa i Sprawiedliwości mknął aż 40 km/h za szybko” – podaje „Super Express”. Jak informuje gazeta, za przekroczenie prędkości kierowca Kaczyńskiego powinien zostać ukarany mandatem w wysokości 800 zł i sześcioma punktami karnymi.

„W tych warunkach należy zachować szczególną ostrożność. Nie wiadomo, czy na ulice nie wyjedzie pojazd z budowy lub pracownik. Ponadto ludzie mogli się nie przyzwyczaić do zmiany organizacji ruchu, co może łatwo doprowadzić do nieszczęścia” – skomentował w rozmowie z „Super Expressem” były rzecznik policji insp. Mariusz Sokołowski.

Uszczypliwy komentarz Donalda Tuska

Na doniesienia tabloidu zareagował też na Twitterze Donald Tusk. „Jarku, uważaj, proszę, bo za coś takiego mogą ci prawo jazdy odebrać” – napisał ironicznie przewodniczący Platformy Obywatelskiej, nawiązując do faktu, że prezes PiS nie posiada prawa jazdy. Z kolei sam Tusk w ubiegłym roku stracił prawo jazdy na trzy miesiące za jazdę z prędkością 107 km/h w terenie zabudowanym. Został też ukarany mandatem w wysokości 500 zł i dziesięcioma punktami.

