Andrzej Duda spełnił prośbę prezydenta Izraela. „Czas wrócić do normalnych relacji”

Kancelaria Prezydenta w ubiegły poniedziałek poinformowała, że Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Izraela. Przywódcy ustalili wówczas, że stosunki między Polską a Izraelem mają zostać „przywrócone na właściwe tory”. „Prezydent Duda zgodził się, że polski ambasador powinien zostać wyznaczony w krótkim czasie i poinformował, że nowy ambasador Izraela w Polsce złoży listy uwierzytelniające w najbliższych dniach” – podawała KPRP.

Tydzień później, we wtorek, Andrzej Duda przekazał, że ambasador Jaakow Liwne złożył listy uwierzytelniające. „Zgodziliśmy się z prezydentem Izraela Izaakiem Herzogiem, że czas wrócić do normalnych relacji Polski i Izraela. Pierwszy krok wykonany” – napisał na Twitterze prezydent. Podkreślił też, że prezydent Herzog prosił go o przywrócenie ambasadora RP w Izraelu. „Liczę, że wkrótce do tego dojdzie” – zaznaczył. Informacja pojawiła się również na profilu Ambasady Izraela w Polsce, gdzie napisano o „wielkim dniu w relacjach polsko-izraelskich”.

Izraelska ambasada informowała, że Jaakow Liwne przyleciał do Polski pod koniec lutego. Do listopada 2020 roku ambasadorem Izraela w Polsce był Aleksander Ben Zvi. Kancelaria Prezydenta przekazała również, że „prezydent Herzog, w ramach wspólnej inicjatywy z Premierem i Ministrem Spraw Zagranicznych Izraela, zwrócił się z prośbą o powrót Ambasadora Polski do Izraela”.

