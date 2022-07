Nowa partia w Sejmie. Realny scenariusz, czy blef Terleckiego? Ustalenia „Wprost”

– W kuluarach krążą plotki o nowej partii po stronie opozycji. To nas w tej chwili bardzo interesuje, bo to jest zapowiadane na wrzesień. Pewne szczegóły już znam, ale może nie będę ich w tej chwili jeszcze zdradzać – powiedział we wtorek w radiowej Trójce Ryszard Terlecki i uruchomił tym samym lawinę spekulacji.

Wicemarszałek z PiS dodał, że nowa formacja miałaby być zasilana politykami z Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko z niej. Jaką partię miał na myśli Terlecki? Z ustaleń „Wprost” wynika, że jednemu z liderów PiS chodziło o sojusz dwóch byłych kandydatów na urząd prezydenta RP.