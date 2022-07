Radosław Fogiel w programie „Rozmowa Piaseckiego” został zapytany, czy za kilka tygodni Mateusz Morawiecki wciąż będzie prezesem Rady Ministrów, czy na tym stanowisku można spodziewać się zmiany. – Myślę, że tutaj nic się nie zmieni, nawet w składzie Rady Ministrów – odpowiedział jednoznacznie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Bunt i niechęć wobec Mateusza Morawieckiego? Radosław Fogiel komentuje

W dalszej części programu dziennikarz prowadzący rozmowę przytoczył słowa Ryszarda Terleckiego. – Informacje o partyjnym wrzeniu, buncie i niechęci wobec Morawieckiego potwierdza nawet szef klubu, który publicznie mówi: „Było wiele spotkań podczas, których padały krytyczne uwagi pod adresem działań rządu czy premiera". Jak Terlecki mówi takie rzeczy publicznie, to znaczy, że naprawdę jest źle – interpretował Konrad Piasecki. – Nie, to znaczy, że jest po prostu uczciwym człowiekiem, co do tego chyba nikt nie miał wątpliwości – odparł Radosław Fogiel na antenie TVN24.

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył jednocześnie, że w Zjednoczonej Prawicy, wśród koalicjantów, nie zawsze jest pełna zgoda w konkretnych sprawach. – Z drugiej strony nie jest niczym nadzwyczajnym, że w Zjednoczonej Prawicy, która jest przecież koalicją kilku ugrupowań, są różne wrażliwości polityczne. Jakaś dyskusja trwa. Uważam akurat, że – póki to jest trzymane w pewnych ramach i nie powoduje wewnętrznej destrukcji – to fakt, że dyskutujemy, wymieniamy poglądy, nawet czasami się nie zgadzamy, jest czymś wartościowym – podkreślił Radosław Fogiel.

