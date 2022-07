Nowe prawo w Rosji. Władimir Putin podpisał gigantyczny pakiet ustaw

Jedna z podpisanych przez Władimira Putina ustaw dotyczy „agentów zagranicznych”. Według nowego prawa rosyjskie władze mogą uznać za „zagranicznego agenta” każdego, kto według nich znajduje się pod „obcymi wpływami”, nie mając nawet dowodów na finansowanie zagraniczne działalności. Osoby umieszczone na liście „zagranicznych agentów” będą miały od teraz m.in. zakaz nauczania w szkołach państwowych i miejskich. Meduza zaznacza, że nie jest jasne, co „obcy wpływ” oznacza.

Jak informuje portal, kolejna ustawa rozszerza odpowiedzialność za zbrodnie wojenne. Przejście na stronę wroga w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym jest od teraz uważane za równorzędne ze zdradą stanu, za co grozi kara od 12 do 20 lat w kolonii karnej. Nawet na 20 lat więzienia może też zostać skazany obywatel lub mieszkaniec Rosji, który bierze udział w działaniach zbrojnych przeciwko rosyjskim interesom za granicą. Z kolei za „poufną współpracę” z obcymi służbami wywiadowczymi grozi kara pozbawienia wolności od trzech do ośmiu lat.

Rząd może zmusić pracowników do pracy po godzinach i w weekendy

Rosyjski rząd uzyskał też prawo do zastosowania „specjalnych środków ekonomicznych” podczas „operacji antyterrorystycznych i innych” za granicą, jak trwająca inwazja na Ukrainę, określana przez Kreml mianem „specjalnej operacji wojskowej”. Chodzi tu m.in. o prawo do bezpośredniego zarządzania pracownikami w niektórych organizacjach. Oznacza to – jak wyjaśnia Meduza – że rząd może zmusić pracowników danej firmy do pracy w godzinach nadliczbowych, a także w nocy i w weekendy. Zakłady nie będą miały też prawa do odmowy podpisywania kontraktów państwowych.

Status weterana dla cywili biorących udział w „operacji specjalnej”

Z kolei cywile zaangażowani tzw. „specjalną operację wojskową” na Ukrainie będą mogli zostać uznani za weteranów, z czym wiążą się dodatkowe świadczenia socjalne. Będą go mogli otrzymać m.in. lekarze i inni specjaliści wspierający wojsko, a także korespondenci wojenni. Według nowego prawa, status weterana będzie można otrzymać już po jednym dniu pobytu na Ukrainie.

Putin utajnił też informacje o tym, jak duże są rosyjskie rezerwy złota i państwowe rezerwy walutowe. Według Meduzy ma to utrudnić Zachodowi nakładanie kolejnych sankcji na Moskwę.

Uderzenie w media

Nowe przepisy uderzają też w media. Od teraz prokurator generalny Rosji będzie mógł zakazać działalności zagranicznym mediom w przypadku „wrogich decyzji” podejmowanych wobec rosyjskich mediów za granicą. Z kolei każde medium będzie mogło mieć odebraną koncesję za rozpowszechnianie „informacji o znaczeniu publicznym lub informacji wyrażających wyraźny brak szacunku dla państwa”.

