Rosyjski atak na Winnicę. Zełenski: Żadna organizacja terrorystyczna nie jest tak zuchwała

– Dziś nie kieruję swoich słów do Ukraińców, jak zazwyczaj, ale do naszych partnerów – demokratycznego świata. Dzisiejszy dzień raz jeszcze udowodnił, że Rosja musi zostać oficjalnie uznana za państwo terrorystyczne. Żaden inny kraj na świecie nie przedstawia takiego zagrożenia terrorystycznego jak Rosja.Żaden inny kraj na świecie nie pozwala sobie na niszczenie każdego dnia spokojnych miast i zwykłego ludzkiego życia z pociskami dalekiego zasięgu i artylerią rakietową – mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najnowszym wystąpieniu wideo.

Polityk podkreślał, że w wyniku jednego tylko ataku rakietowego na miasto Winnica, zabite zostały 23 osoby, w tym troje dzieci do 10 roku życia. Dodawał, że niestety nie jest to ostateczna liczba, ponieważ nadal nie zakończyło się odgruzowywanie miejsca ataku, a w szpitalach pozostają ciężko ranne ofiary. Jedna z rakiet zniszczyła centrum medyczne NeuroMed. Pytał, jak nazwano by atak na centrum medyczne w Dallas lub Dreźnie, jeżeli nie „aktem terroryzmu”.

Prezydent Ukrainy zwracał uwagę na fakt, że rosyjski atak na Winnicę miał miejsce w momencie, gdy w Hadze w Holandii odbywała się konferencja poświęcona poprzednim rosyjskim zbrodniom. – Czy możecie pomyśleć o jakiejkolwiek innej organizacji terrorystycznej, która pozwoliłaby sobie na taką zuchwałość? – pytał. – Rosja pokazała tym swoje nastawienie do prawa międzynarodowego, do Europy i do całego cywilizowanego świata – grzmiał Zełenski.

Zełenski: Potrzebny Specjalny Trybunał ds. rosyjskiej agresji na Ukrainie

– Po tym zdarzeniu nikt nie może mieć wątpliwości, że potrzebny jest jak najszybsze powołanie Specjalnego Trybunału do spraw rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie – mówił w nagraniu przywódca tego kraju. Oprócz tego postulował stworzenie specjalnego mechanizmu kompensacyjnego, który pozwoliłby na konfiskowanie rosyjskiego mienia na całym świecie, by zadośćuczynić ofiarom rosyjskiego terroru. Dodawał, że wprowadzenie takich sankcji przeciwko Rosjanom powinno nastąpić najszybciej, jak to możliwe.

Zełenski dodawał, że bezkarność Rosji zachęci innych terrorystów. Podkreślał, iż działanie potrzebne jest nie tylko ze względu na Ukrainę, ale też inne kraje. – Terror to wirus. Jeśli jeden z terrorystów pozostaje nieosądzony, to stanowi to jedynie zachętę dla innych – przekonywał. – Chcę podkreślić, że to jest potrzebne nie tylko Ukrainie, nie tylko naszym obywatelom, których życie jest zagrożone przez rosyjski terroryzm. To jest potrzebne wam wszystkim, każdej osobie na świecie, która choć trochę ceni ludzkie życie – mówił prezydent napadniętego kraju.

