Zbigniew Ziobro o ruchu Andrzeja Dudy: To było upokarzające dla polskiej głowy państwa

Zbigniew Ziobro skomentował na antenie Polsat News kary, jakie Polska musiała zapłacić za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Złośliwi nazywają go przez to „najdroższym ministrem świata”. Polityk w mocnych słowach skomentował spór z Brukselą. – To nie są żadne kary, tylko to jest złodziejstwo ze strony Unii Europejskiej, która okrada Polskę – zaczął Ziobro.

Minister sprawiedliwości podkreślił, że ustawa o Izbie Dyscyplinarnej SN nie pochodzi z jego resortu, tylko jest autorstwa Andrzeja Dudy. Ziobro dodał, że prezydent zawetował jego ustawę. Lider Solidarnej Polski odbił piłeczkę, że to Duda powinien odpowiedzieć na pytanie, czy jest „najdroższym prezydentem”. Ziobro zwrócił uwagę, że konflikt z UE jest „rozwlekany”.

Zbigniew Ziobro krytykuje taktykę Polski w postępowaniu z Brukselą

– To jest brak pewności siebie. Jak ktoś nie jedzie na rowerze do przodu, tylko stoi w miejscu i czeka, jak zachowa się przeciwnik, to lekki wietrzyk go przewróci. Nie musi być to tajfun – mówił. Zdaniem polityka jego ugrupowane ostrzegało przed takim zachowaniem, a Polska patrzyła na „groźby i szantaże ze strony Unii Europejskiej”.

Ziobro odniósł się do projektu sądowego Dudy, który był konsultowany z szefową KE. – Jeżdżenie celem zatwierdzenia tego projektu przez Ursulę von der Leyen było z mojego punktu widzenia upokarzające dla polskiej głowy państwa – ocenił. Minister sprawiedliwości zaznaczył, że wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova zwraca teraz uwagę, że jest to „niewystarczające”.

Minister sprawiedliwości o sporze z UE. „Tu chodzi o obalenie tego rządu”

– To wszystko są preteksty. Tutaj nie chodzi o żadne sądy, o rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Tu chodzi o obalenie tego rządu. Jeżeli w sposób naiwny dalej część obozu Zjednoczonej Prawicy dalej będzie stałą na stanowisku, że coś tam zmieni, bo tak żąda Bruksela i wtedy te pieniądze popłyną, to będą tego duże koszty – podsumował Ziobro.

