Najnowszy sondaż. Fatalne wieści dla Morawieckiego. „Obojętność albo niechęć”

Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu od 2017 roku. CBOS postanowił sprawdzić, jak Polacy oceniają jego gabinet. Z badania przeprowadzonego przez sondażownię wynika, że obecnie rząd ma więcej przeciwników niż zwolenników. 39 proc. ankietowanych zadeklarowało, że negatywnie ocenia politykę premiera.

W porównaniu z poprzednim badaniem jest to wzrost o 1 pkt proc. Do zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego zalicza się blisko co trzeci ankietowany (32 proc., wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania). Warto zauważyć, że o 2 pkt proc. - do 25 proc. - wzrósł odsetek osób, które deklarują obojętność wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. 4 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Jak Polacy oceniają politykę gospodarczą rządu?

Jednocześnie nieznacznie poprawiła się ocena polityki gospodarczej rządu. Zdaniem 33 proc. respondentów działania podejmowane przez Mateusza Morawieckiego i jego ministrów stwarzają szansę poprawy sytuacji gospodarczej (wzrost o 2 pkt proc.). Przeciwnego zdania jest 55 proc. ankietowanych, a 12 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

Wzrósł też odsetek pozytywnych ocen dla samego premiera. Z faktu, że to Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu zadowolonych jest 37 proc. ankietowanych, a więc o 2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Przeciwnego zdania jest 49 proc. a 14 proc. nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 27 czerwca - 7 lipca na próbie liczącej 1084 osoby - w tym: 62,1 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 23,4 proc. – CATI (wywiad telefoniczny) i 14,5 proc. – CAWI (wypełnienie ankiety internetowej).