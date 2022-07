Radosław Sikorski kpi z ziobrystów. „Nowy Testament albo Katechizm mogłyby być załącznikami do ustawy”

Solidarna Polska zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „W obronie chrześcijan”. W akcję zaangażowali się posłowie partii, na czele ze Zbigniewem Ziobrą. W tym celu minister sprawiedliwości pojawił się w sobotę w Nowym Targu. Do tej pory udało się im zdobyć 2 tys. podpisów z potrzebnych 100 tys.

Kara więzienia za obrazę uczyć religijnych

Ziobryści chcą, by za obrazę uczuć religijnych uznawane było zakłócanie lub przerywanie nabożeństwa, szyderstwa z Kościoła, czy profanacja miejsc lub symboli religijnych. Miałaby za to grozić kara grzywny, ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności do dwóch lat.

Solidarna Polska chce też wprowadzić przepis, który ma zapobiegać rzekomym przypadkom szykanowania i nękania osób wyznających i głoszących religię. W tym celu do kodeksu karnego ma zostać wprowadzony specjalny kontratyp, czyli okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. „Nie popełnia przestępstwa, kto wyraża przekonania religijne, ocenę, opinię związaną z wyznawaną religią głoszoną przez Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej” – tak ma brzmieć ta zmiana.

Radosław Sikorski kpi z pomysłu ziobrystów

Pomysły partii Zbigniewa Ziobry wykpił w sobotę europoseł PO i były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Nieśmiało zauważam, że po przyjęciu tej ustawy będzie można dostać dwa lata kicia za powątpiewanie czy prorok Mohamet odbył podróż z Mekki do Jerozolimy na latającym koniu imieniem Burak” – stwierdził na Twitterze.

Polityk PO podzielił się też radą ziobrystów. „Więc sugeruję koleżankom i kolegom z @SolidarnaPL, żeby ustawa chroniła tylko prawdziwą religię i słuszne dogmaty. A w inne żeby można powątpiewać” – napisał. „Technicznie rzecz biorąc Nowy Testament albo Katechizm mogłyby być załącznikami do ustawy” – ironizował były minister spraw zagranicznych.

