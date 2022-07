Europoseł PiS interweniuje w sprawie... mleka roślinnego. „Mogą powodować wystąpienie przedwczesnych objawów dojrzewania płciowego”

Europosła PiS zaniepokoiła inicjatywa „wprowadzenia do unijnego programu dla szkół napojów roślinnych kosztem mleka krowiego”, za którą stoi organizacja ProVeg International „promująca wegański styl życia”. „Niepokojące i bardzo szkodliwe są przekazy kierowane w komunikatach stosowanych przez twórców inicjatywy, tym bardziej że są one prowadzone pod hasłem schoolmilk.org, co wskazuje jednoznacznie na mleko w szkole” – pisze Krzysztof Jurgiel w piśmie, skierowanym do Komisji Europejskiej.

Jurgiel interweniuje ws. mleka roślinnego

Jego zdaniem, kampania ta „oparta jest o przekaz jakoby napoje roślinne skutecznie mogły zastąpić w diecie dziecka wartościowe mleko od krowy, które jest jednym z podstawowych elementów programu „Owoce, warzywa i mleko w szkole” finansowanego ze środków Unii Europejskiej”.

„Prawie wszystkie napoje roślinne są produktami złożonymi i przetworzonymi (pomimo zastosowania w miarę naturalnych substratów). Na każdym etapie skomplikowanego procesu technologicznego z pewnością traci się bezpowrotnie związki odżywcze obecne w nieprzetworzonych, naturalnych substratach. Producenci nie podają informacji, w jaki sposób przygotowują poszczególne substraty do wytworzenia ostatecznego produktu (nie mają nawet takiego obowiązku)” – czytamy w interwencji.

„Są wręcz niebezpieczne dla dzieci”

Europoseł PiS zaznacza, że „mleko krowie jest wytwarzane wg znanej od dawna, niezmiennej i prostej technologii”, a „próby zamiany krowiego mleka na napoje np. sojowe są wręcz niebezpieczne dla dzieci”. Polityk stwierdza, że „zawarte w nim fitohormony o budowie estrogenowej (3 związki czynne, m.in. genisteina) mogą powodować wystąpienie przedwczesnych objawów dojrzewania płciowego, szczególnie u dziewcząt”.

