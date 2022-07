Sondaż: Polacy ocenili, czy Ukraina wygra wojnę. Optymistów więcej niż w Niemczech

Wojna na Ukrainie trwa już 145. dzień. Ukraiński wywiad ostrzega przed kolejnym etapem rosyjskiej ofensywy. Z kolei minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w rozmowie z ukraińską redakcją BBC stwierdził, że zakończenie wojny do końca roku jest „realne, jeśli nasi partnerzy nadal będą nam pomagać, nie mając wątpliwości, że pomagają zwycięzcy”.

A w walce Ukraińców pomagają przede wszystkim zachodnie dostawy broni i amunicji. Ukraińscy żołnierze z powodzeniem używają do walki z Rosjanami amerykańskich wyrzutni HIMARS, które według wielu ekspertów zmieniły zasady na polu walki. – W rozmowach okupantów, które słyszymy, według informacji wywiadu, ich stan jest bliski paniki. Ogromne straty, a oni nie wiedzą, co z tym zrobić – mówił doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz w programie telewizyjnym „Feygin Live”. Stwierdził też, że HIMARS powoduje „kolosalne” straty wśród Rosjan, którym trudno jest pozyskać nowe siły do walki.

Najnowszy sondaż. Polacy wierzą, że Ukraina wygra wojnę i odzyska okupowane terytoria

Agencja badawcza SW Research na polecenie „Rzeczpospolitej” przygotowała sondaż, w którym zapytano Polaków „czy Ukraina po dostawach ciężkiej broni z Zachodu jest w stanie wygrać wojnę z Rosją i odzyskać okupowane przez Moskwę terytoria?”.

Największa część badanych nie ma wątpliwości, że Ukraina jest w stanie wygrać wojnę po dostawach broni z Zachodu. „Tak” na zadane pytanie odpowiedziało 39,1 proc. ankietowanych. Inaczej uważa 25,3 proc. pytanych, którzy wskazali odpowiedź „nie”. Zdania w tej kwestii nie ma 35,6 proc. badanych.

– W sukces Ukrainy przy wsparciu Zachodu częściej wierzą mężczyźni (44 proc.) niż kobiety (35 proc.) – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research. – Największy odsetek badanych wątpiących w wygraną Ukrainy znajduje się wśród respondentów z największych miast (34 proc.) – dodaje.

Polacy bardziej wierzą w zwycięstwo Ukrainy niż Niemcy

Dziennik przytacza też wyniki podobnego badania, które miało miejsce za naszą zachodnią granicą. Tam dokładnie 26 proc. ankietowanych uważa, że Ukraina może wyrzucić Rosjan z terytoriów aktualnie okupowanych przez najeźdźców, jeśli państwa Zachodu, w tym Niemcy, dostarczą Ukrainie wystarczającą ilość broni. Nie wierzy w to 69 proc. ankietowanych.

Niemieckie badanie przeprowadzono na początku lipca instytut badań rynku i opinii Forsa na zlecenie RTL Germany.

