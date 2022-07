Kontrowersyjna radna PiS przeprasza senatora. „Nawet tego nie potrafi umieścić z honorem”

„Ja, Małgorzata Jacyna-Witt, przepraszam Stanisława Gawłowskiego za naruszenie jego dóbr osobistych dobrego imienia i godności wpisem z 13.12.2018 porównując go do złodziei, morderców, gwałcicieli” – napisała na swoim profilu na Twitterze kontrowersyjna radna Prawa i Sprawiedliwości.

Przeprosiny Jacyny-Witt to wynik wpisu z grudnia 2018 roku. Wówczas przewodnicząca klubu radnych PiS w sejmiku województwa zachodniopomorskiego zamieściła tweeta o treści: „Kwaśniak, Gawłowski łażą po mediach i opowiadają o swojej »niewinności«. Co jest? To proszę zapraszać wszystkich złodziei, morderców, gwałcicieli, żeby mogli w mediach się poprodukować. Może zamiast sądów zrobi się głosowanie widzów? Najlepiej SMS – 2,40 netto”.

Małgorzata Jacyna-Witt przeprasza Stanisława Gawłowskiego

Senator pozwał radną Prawa i Sprawiedliwości, a sąd nakazał przeproszenie Gawłowskiego i wpłatę 11 tys. na wskazaną przez polityka fundację. Gawłowski odniósł się to zrealizowania przez Jacynę-Witt wyroku sądu. „Nawet przeprosin nie potrafi umieścić z honorem! Zablokowała mnie, żebym nie mógł zobaczyć, jak mnie przeprasza. Dlaczego nie jestem zaskoczony?” – skomentował senator.

„I te przeprosiny w ciągu godziny zakopała ponad 40 innymi twittami, aby zakopać, jak Cię przeprasza” – zauważył radny KO Wojciech Dorżynkiewicz. „Chyba już jej się to nie uda. Dziękuję” – odpowiedział Gawłowski. W sieci rozpoczęło się masowe udostępnianie wpisu radnej PiS, aby przeprosiny zauważyła jak największa grupa internautów.

Kolejne problemy kontrowersyjnej radnej PiS. Roman Giertych komentuje

„Bliski jest dzień, gdy wielu pisowców będzie przepraszać publicznie za całe zło wyrządzone Polsce. Na razie gratulujemy Stanisławowi Gawłowskiemu przeprosin znanej z manier Małgorzaty Jacyny-Witt” – podkreślił przewodniczący klubu senackiego KO Marcin Bosacki. „I pyk tweeta pani Małgosi jak piłeczkę od golfa dalej na pole internetu” – dodał Roman Giertych. „Oszuści i kłamcy z PiS przepraszają” – podsumowała posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna.

Czytaj też:

Jacyna-Witt zawieszona w prawach członka PiS. Decyzję podjął Kaczyński