„5 milionów dolarów za głowę Wałęsy”. Były prezydent ostro odpowiedział Rosji

Bohaterem jednego z ostatnich wydań programu „60 minut” na antenie prokremlowskiej Rossija 1 został Lech Wałęsa. Propagandyści byli oburzeni wywiadem byłego prezydenta we francuskiej telewizji, w którym stwierdził, że trzeba „wymusić zmianę ustroju, albo zorganizować powstanie narodów” w Rosji. – Nawet jeśli Ukraina wygra tę wojnę, za pięć lat będziemy mieć to samo, za dziesięć lat pojawi się kolejny Putin – ostrzegał polityk. Dodał też, że „populacja Rosji powinna liczyć mniej niż 50 milionów”, a obecnie to 144 miliony. Po publikacji wywiadu rzecznika rosyjskiego MSZ porównała byłego prezydenta do seryjnego mordercy.

Skabiejewa oskarża Wałęsę o „nawoływanie do ludobójstwa”

W programie „60 minut” Wałęsie grożono wysłaniem noty do Interpolu, a także porwaniem i więzieniem. Olga Skabiejewa uznała, że Lech Wałęsa „objawił się prawdziwym nazistą”. – Wystąpił z godną Hitlera inicjatywą, proponując skrócenie populacji Rosji do 50 milionów ludzi. Czyli prawie trzykrotnie – stwierdziła. – A idealnym scenariuszem dla Wałęsy byłoby zorganizowanie przez Zachód powstania, mobilizując zamieszkujące Rosję narody – kontynuowała. – Czyli laureat Pokojowej Nagrody Nobla otwarcie nawołuje do ludobójstwa oraz wzniecenia krwawej wojny domowej – stwierdziła wprost Skabiejewa. I zagroziła, że... „dążenia Wałęsy” do podzielenia Rosji mogą skończyć się czwartym rozbiorem Polski.