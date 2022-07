Awantura na konferencji Niedzielskiego. „Myślałem, że nie ma głupich pytań”

18 lipca Adam Niedzielski odwiedził Tarnowskie Góry. Podczas konferencji prasowej minister zdrowia mówił o reformie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zmiany weszły w życie na początku miesiąca. Szef resortu podkreślał, że nowe regulacje były bardzo wyczekiwane przez pacjentów, szczególnie w dobie postcovidowej. Reforma dotyczy m.in. zmiany zasad opieki nad przewlekle chorymi, poszerzeniu zakresu badań diagnostycznych czy realizacji programów profilaktycznych.

Koronawirus. Będzie kolejna dawka szczepionki?

W trakcie spotkania z dziennikarzami Adam Niedzielski został zapytany o rekomendacje dotyczące czwartej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi (tzw. drugiej dawki przypomninającej). – W tej chwili prowadzimy konsultacje z Radą ds. COVID-19, która ma jutro posiedzenie i zespół ds. wakcynacji wyda w tym tygodniu opinię. Najprawdopodobniej w czwartek ogłosimy decyzję, o ile oczywiście wszystkie opinie będą pozytywne – wyjaśnił minister zdrowia.

Szef MZ podkreślił, że obecna spora liczba infekcji Omikronem nie przekłada się na dużą liczbę hospitalizacji, a więc według resortu na razie nie ma potrzeby uruchamiania punktów masowego testowania na obecność koronawirusa. – Monitorujemy stan obłożenia łóżek. Jeśli będziemy widzieli niepokojące sygnały, będziemy wdrażać nowe mechanizmy – dodał.

Spięcie na konferencji Niedzielskiego

W dalszej części konferencji rzecznik resortu zdrowia poprosił, aby kolejne pytanie zadał dziennikarz Radia Katowice. Reporter nie mógł jednak dojść do głosu, ponieważ przerwała mu stojąca obok kobieta. – Mamy wzrost liczby nadmiarowych zgonów, nawet za czasów II wojny tyle nie było. Mamy eksperymenty na dzieciach – powiedziała, nie precyzując, co dokładnie ma na myśli. – Jak pan się z tym czuje? – zwróciła się bezpośrednio do Adama Niedzielskiego.

Dziennikarce odpowiedział Wojciech Andrusiewicz. – Co do zgonów odsyłam na stronę internetową MZ. Jeżeli chodzi o pytanie, to szanowna pani redaktor, do tej pory myślałem, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Muszę zmienić zdanie – stwierdził rzecznik resortu, po czym zakończył spotkanie Adama Niedzielskiego z mediami.

