Awantura w programie Holeckiej w TVP. „Proszę lądować, niech pan ląduje”

W ostatnim wydaniu „Gościa Wiadomości” w TVP poruszono m.in. temat dostaw węgla do Polski. – Przede wszystkim musimy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Jako PiS dołożyliśmy wszelkich starań, by Polska dywersyfikowała źródła dostaw – zapewnił Robert Gontarz. Przy okazji poseł PiS nie omieszkał skrytykować lidera PO. – Donald Tusk powiedział, że mamy gaz rosyjski, więc nie potrzebujemy norweskiego. Gdybyśmy słuchali tego człowieka i jego rad gospodarczych, to bylibyśmy w podobnej sytuacji jak Niemcy – ocenił parlamentarzysta.

W Polsce zabraknie węgla?

Na uwagę Roberta Kropiwnickiego, że w Polsce już brakuje węgla, polityk PiS zapewniał, że obecna sytuacja to przede wszystkim efekt wojny na Ukrainie. Dodał, że PO chciało zamykać kopalnię w Turowie, przez co w Polsce byłyby jeszcze większe problemy z dostępnością węgla. – Nie chodziło o zamykanie! Wy nikogo nie słuchacie, krzyczycie, jak na spotkaniach Kaczyńskiego z ludźmi. Nie byliśmy za zamykaniem Turowa. Mówiliśmy, że trzeba rozmawiać z Czechami i KE. Płacimy ogromne kary. Gdybyście rządzili na Saharze, to by piasku zabrakło – stwierdził poseł KO.

– Przecież pan Trzaskowski mówił, że trzeba wykonywać wyroki TSUE i zamknąć kopalnie w Turowie. To oznaczałoby, że Polska byłaby w trudnej sytuacji energetycznej. Jak brakowało czegoś, to się na potęgę sprzedawało spółki Skarbu Państwa. I wie pan co? Pierdyknęło, jak mówiła pani Bieńkowska – ripostował Robert Gontarz. – Proszę lądować, niech pan ląduje – odpowiedział mu Robert Kropiwnicki.



Ataki na pracowników TVP



W dalszej części programu w TVP prowadząca Danuta Holecka zapytała obu polityków o napaść na pracowników TVP. – Trzaskowski nominował Martę Lempart i Babcię Kasię do tytułu do nagrody „Warszawianki Roku”. Może ci panowie, którzy dopuścili się ataku myśleli, że też będą nominowani. Promujecie osoby skrajnie chamskie, wulgarne – zwrócił się do posła opozycji.

– Uprawiacie propagandę. Pan się zachowuje jak propagandzista – skomentował Robert Kropiwnicki. Na zakończenie rozmowy Robert Gontarz wspomniał o atakach na prezes TK. – Takie same słowa padają w stronę Julii Przyłębskiej. Chcecie łamać konstytucję – powiedział. – Chłopie, chłopie, zejdź na ziemię. Przeczytaj maile Dworczyka. Co ty robisz? – podsumował Robert Kropiwnicki.

